Enrico Samer (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

04 Nov 2024

Il San Giusto d'oro 2024 va all'imprenditore Enrico Samer

La targa speciale è stata assegnata alla Rete solidale Trieste, il coordinamento di realtà locali impegnate sui temi delle migrazioni e dell'accoglienza.

Va all'imprenditore della logistica Enrico Samer il San Giusto d'oro 2024, mentre la targa speciale del premio è stata assegnata alla Rete solidale Trieste, il coordinamento di realtà locali impegnate sui temi delle migrazioni e dell'accoglienza. Lo ha stabilito l'Assostampa Fvg, che organizza il premio, giunto alla sua 58/a edizione, con la collaborazione del Comune di Trieste e il sostegno della Fondazione CrTrieste.



«Con l'edizione di quest'anno - spiega Carlo Muscatello, presidente dell'Assostampa Fvg - uniamo la Trieste del lavoro, della crescita, dello sviluppo, e la città della solidarietà, dell'accoglienza, dell'aiuto agli ultimi». Il premio a Enrico Samer, presidente e amministratore delegato della Samer & Co. Shipping spa, «è il dovuto riconoscimento al lavoro di un grande professionista, di un'azienda e di una famiglia che rappresentano la parte migliore di una Trieste che vuole giocare il suo ruolo di primo piano sul palcoscenico europeo. La città cresce e il suo rapporto con il mare gioca una parte di fondamentale importanza in qualsiasi prospettiva di sviluppo».



«La targa speciale alla Rete solidale Trieste - aggiunge Muscatello - vuole accendere un riflettore sull'altra città, quella che si spende e si espone e non esita a sporcarsi le mani per aiutare gli ultimi, in questo caso i migranti che attraverso la rotta balcanica arrivano nel capoluogo giuliano. Si è per fortuna posto fine alla drammatica emergenza del Silos», edificio fatiscente in cui i migranti si rifugiavano, «ma il problema dell'accoglienza e dell'assistenza a queste persone non è ancora risolto». La cerimonia di consegna si terrà nelle prossime settimane nell'aula del consiglio comunale di Trieste. (Ansa, 3 novembre 2024)