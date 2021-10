La convocazione della manifestazione 'Mai più fascismi' (Foto: @cgilnazionale)

15 Ott 2021

'Mai più fascismi', la Fnsi in piazza con Cgil Cisl e Uil. Lorusso: «Al fianco di chi difende la Costituzione»

Alla manifestazione di Roma una delegazione del sindacato dei giornalisti italiani guidata dal segretario generale. «Doveroso unirsi ai lavoratori e alle lavoratrici che da tutta Italia raggiungeranno la Capitale per dire no ad ogni forma di violenza e di sopraffazione», osserva.

La Federazione nazionale della Stampa italiana ha aderito alla manifestazione "Mai più fascismi", indetta da Cgil, Cisl e Uil per domani, 16 ottobre. Una delegazione guidata dal segretario generale Raffaele Lorusso sarà in piazza San Giovanni, a Roma.



«Il sindacato dei giornalisti italiani – afferma Lorusso – ritiene doveroso unirsi ai lavoratori e alle lavoratrici che da tutta Italia raggiungeranno la Capitale per dire di no ai fascismi e ad ogni forma di violenza e di sopraffazione. L'assalto alla sede della Cgil è stato un grave atto di squadrismo, un attacco frontale al lavoro, valore fondante della Repubblica, ai diritti dei lavoratori, alla libertà sindacale e alla convivenza civile. I giornalisti italiani, sempre più spesso vittime di aggressioni e pestaggi da parte di criminali, squadristi e negazionisti di varia natura, ritengono necessario e doveroso essere al fianco di chi crede e difende i valori della Costituzione».