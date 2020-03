Vertenze | 17 Mar 2020 CONDIVIDI:

Metro, la condanna dei giornalisti: «Sospensione delle pubblicazioni scelta incomprensibile»

L'assemblea dei redattori «esprime la propria ferma volontà e disponibilità di continuare a lavorare» e chiede all'editore «di attivarsi al più presto per ripristinare almeno l'informazione sul sito e per trovare soluzioni che pur nella contingenza di crisi possano garantire la continuità del giornale».

Il comunicato sindacalepubblicato su metronews.it

«A fronte della sospensione delle pubblicazioni di Metro, sul sito e sul cartaceo l'assemblea condanna una scelta incomprensibile in un momento in cui l'informazione è da tutti considerata il bene più prezioso per contrastare l'emergenza Covid-19. Esprime perciò la propria ferma volontà e disponibilità di continuare a lavorare sul sito internet della testata per garantire la presenza e la sopravvivenza dell'informazione targata Metro, e chiede all'editore di attivarsi al più presto per ripristinare almeno l'informazione sul sito e per trovare soluzioni che pur nella contingenza di crisi possano garantire la continuità del giornale anche attraverso lo sviluppo delle nuove tecnologie, in vista di una futura ripresa della pubblicazione cartacea». È quanto si legge in un comunicato sindacale dell'assemblea dei redattori di Metro pubblicato anche sul sito web del giornale.



L'assemblea, informano i giornalisti, «ha inoltre chiesto che Cdr, Associazioni Regionali di Stampa competenti e la Fnsi si attivino per far sì che non venga spenta una voce autorevole dell'informazione italiana».