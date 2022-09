Un momento della premiazione dell'edizione 2019 (Foto: ilpremiolino.it)

07 Set 2022

Milano, il 12 settembre la premiazione de 'Il Premiolino' 2022

È in programma per la sera di lunedì 12 settembre 2022 nel giardino della Triennale di Milano la cerimonia di premiazione de "Il Premiolino" di giornalismo. L'evento riservato premierà i vincitori della 62ª edizione.



I vincitori dell'edizione 2022 sono: Gabriele Micalizzi (Piazza Pulita – La7), Domenico Iannacone (Rai 3), Luigi Garlando (Rizzoli Editori - Oggi), Francesco Costa (Il Post), Marta Serafini (Corriere della Sera), Silvia Sciorilli Borrelli (Financial Times), Luca Steinmann (Speciale TgLa7). Il "Premiolino-BMW SpecialMente" è stato assegnato dalla Giuria a Fiamma Satta (Rai 3).



Considerato uno tra i più prestigiosi premi in ambito giornalistico, Il Premiolino nacque nel 1960 con il sostegno degli industriali Piero e Giansandro Bassetti e per iniziativa di un gruppo di inviati milanesi, tra cui Vergani, Monelli, Barzini, Montanelli, Emanuelli ed Enzo Biagi, che fu il primo presidente. Nell'Albo d'Oro figurano firme illustri come quelle di Giorgio Bocca, Camilla Cederna, Oriana Fallaci, Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini, Alberto Ronchey, Eugenio Scalfari, Piero Angela e il Cardinale Carlo Maria Martini.



Nel 2019 è stato istituito il Premiolino BMW SpecialMente, destinato a un giornalista, blogger o comunicatore che si sia distinto per la realizzazione di articoli o servizi sui temi connessi all'inclusione.



La giuria del Premiolino di giornalismo è composta da: Chiara Beria di Argentine (presidente), Piero Colaprico (vicepresidente), Giulio Anselmi, Ferruccio de Bortoli, Milena Gabanelli, Massimo Gramellini, Enrico Gramigna, Enrico Mentana, Donata Righetti, Valeria Sacchi, Beppe Severgnini, Gian Antonio Stella, Carlo Verdelli e Roberto Olivi per BMW Italia.