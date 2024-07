Marco Anastasia (foto: usigrai.it)

15 Lug 2024

Morto Marco Anastasia, storico dirigente Rai. Il cordoglio dell'Usigrai

Il ricordo del sindacato: «Sempre defilato, ha dato contenuto e valore al ruolo delle relazioni sindacali e industriali in una azienda complessa come la Rai. Un punto di riferimento anche nel nuovo impegno che ricopriva da qualche mese nel settore contenzioso e disciplina».

L'Usigrai esprime «il più profondo dolore e cordoglio per la morte di Marco Anastasia che ci ha improvvisamente lasciati. Dirigente Rai di lungo corso e sempre controparte per il sindacato - ricorda il sindacato dei giornalisti del servizio pubblico in una nota diffusa sabato 13 luglio 2024 - Anastasia era il vicedirettore di Risorse Umane e organizzazione della Rai, con il quale per lunghissimi anni il sindacato dei giornalisti della Rai ha condotto le trattative contrattuali, in un clima di lealtà e di rispetto reciproco».



Nel ricordarlo «non può venir meno - prosegue l'Usigrai - il riconoscere in lui una passione vera per il suo lavoro e per la Rai servizio pubblico. Sempre defilato, ha dato contenuto e valore al ruolo delle relazioni sindacali e industriali in una azienda complessa come la Rai. Per noi tutti un punto di riferimento anche nel nuovo impegno che ricopriva da qualche mese nel settore contenzioso e disciplina della Rai».



L'Esecutivo Usigrai «si stringe alla famiglia a cui vogliamo testimoniare le più sentite condoglianze».