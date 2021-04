Nasce il premio giornalistico 'Madonie e Himera'

Promosso dall'associazione culturale Parnassius d'intesa con l'Ente Parco delle Madonie, il concorso ha lo scopo di incentivare il giornalismo e la promozione del territorio in provincia di Palermo. Candidature entro il 10 luglio, entro settembre la premiazione. Il bando e tutte le informazioni utili.

Angelo Merlino, presidente del Parco delle Madonie, e Gloriana Solaro, presidente dell'associazione Parnassius (Foto: @enteparcodellemadonie)

Nasce il premio giornalistico 'Madonie e Himera', promosso dall'associazione culturale 'Parnassius' d'intesa con l'Ente Parco delle Madonie. Scopo del premio: incentivare la promozione del territorio delle Madonie e di Himera, in provincia di Palermo, e del giornalismo, coinvolgendo le migliori energie sociali della comunità e le associazioni locali. Il tema scelto per la prima edizione è 'Madonie e Himera, luoghi di grandi valori umani, di straordinaria bellezza storico-monumentale naturalistica e paesaggistica'.



Il concorso è riservato ai giornalisti italiani iscritti all'Ordine autori di articoli, inchieste e servizi andati in onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e testate online (regolarmente registrate), tra il 30 marzo e il 30 giugno 2021. Gli elaborati devono contenere testimonianze, fatti e reportage legati alle Madonie e Himera, allo sviluppo del turismo e alla bellezza storico-monumentale, naturalistica e paesaggistica, ai valori umani, alla presenza dei siti e alla salvaguardia dell'ambiente.



Cinque le sezioni previste dal bando: Stampa nazionale cartacea; Stampa nazionale radio-tv; Stampa nazionale web; Giornalista emergente (under 30 anni); Premio speciale.



A comporre la giuria di questa prima edizione sono: Filippo Mulè (Giornale di Sicilia) presidente, Marta Bellingreri (Free Press), Tano Gullo (Repubblica), Michele La Tona (Free Press), Franco Nicastro (Ansa), Marina Turco (Tele Giornale di Sicilia), Cinzia Zerbini (Ufficio Stampa Coldiretti).



Il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è fissato per il 10 luglio 2021. I vincitori saranno proclamati e premiati entro settembre 2021. Al premio sarà anche collegato un convegno che avrà come tema centrale le Madonie e Himera, il giornalismo e la letteratura.



Il bando, le modalità di partecipazione e tutte le informazioni utili sono riportate nei documenti allegati di seguito.