La locandina del 'Nuovo Premio Guido Vergani 2021' (particolare)

22 Apr 2021

'Nuovo Premio Guido Vergani 2021 - Cronista dell'anno', elaborati entro il 3 maggio

Un'edizione ricca di novità per «prendere in considerazione» i tanti cambiamenti nel modo di fare giornalismo che la pandemia ha accelerato e rendere «attuale a questo mondo dei media sempre più complesso un antico e prezioso contest», spiegano i promotori.

C'è tempo fino al 3 maggio 2021 per partecipare al 'Nuovo Premio Guido Vergani 2021 - Cronista dell'anno 2020', dedicato a servizi giornalistici e foto pubblicate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, promosso dal Gruppo Cronisti Lombardi con il contributo dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti e dell'Unione nazionale cronisti italiani.



Bandito con l'obiettivo di sottolineare il ruolo e la funzione che il cronista svolge nel lavoro quotidiano a contatto diretto delle istituzioni e dei cittadini, e per dare un concreto riconoscimento a coloro che si sono particolarmente distinti per impegno professionale e umano, il concorso è riservato a giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti a tempo pieno che lavorano nelle redazioni di cronaca della Lombardia e, con una sezione speciale fuori concorso, ai blogger iscritti all'Ordine.



«La professione del cronista, del giornalista più in generale, il 'fare cronaca', raccontare i fatti, rappresentano oggi – spiegano i promotori – un universo molto più complesso di quanto non fosse anche solo pochi anni fa. Il mondo dell'informazione sta modificando le sue dinamiche e durante l'ultimo drammatico periodo vissuto all'insegna dell'emergenza Covid questi cambiamenti hanno subìto un'incredibile accelerazione. Il racconto dei fatti, la restituzione della verità, oggi sono veicolati ai lettori attraverso canali diversi, spesso complementari, e che per un contest come quello del Premio Vergani sarebbe impossibile non prendere in considerazione».



Ecco il motivo delle tante novità della nuova edizione: maggiore apertura ai freelance, ai blogger giornalisti e a quelle organizzazioni di interesse pubblico che abbiano dimostrato particolare trasparenza nella comunicazione, un focus dedicato a lavoro dei fotografi.



Le candidature possono essere presentate da: direttori, capicronisti, Comitati di redazione, organismi sindacali e professionali dei giornalisti, singoli giornalisti o lettori e devono essere inviate alla segreteria del premio, tramite e-mail all'indirizzo info.vergani2021@gmail.com, entro il 3 maggio 2021.



Per partecipare non è necessario essere iscritti al Gruppo Cronisti Lombardi, basta essere giornalisti che hanno pubblicato in Lombardia o su fatti lombardi.



A presiedere la giuria sarà il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. La cerimonia di premiazione è in calendario per il 26 giugno in modalità ibrida (premiatori e premiati in presenza, mentre l'evento sarà trasmesso in streaming).



Tutte le informazioni utili sono pubblicate sulla pagina Facebook del Gruppo Cronisti Lombardi. Il bando del 'Nuovo Premio Guido Vergani 2021 - Cronista dell'anno 2020' è disponibile a questo link.