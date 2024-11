Vincitori e giuria del Premio Vergani 2023 (Foto: Andrea Cherchi via Gruppo Cronisti Lombardi)

06 Nov 2024

Nuovo Premio Guido Vergani 2024, ecco i finalisti

La cerimonia di consegna è prevista sabato 16 novembre 2024 dalle 10 alle 13 all'Istituto dei Ciechi di Milano.

Sono stati resi noti i nomi dei finalisti in lizza per il Nuovo Premio Guido Vergani 2024, la cui cerimonia di consegna si terrà sabato 16 novembre 2024 dalle 10 alle 13 presso l’Istituto dei Ciechi in via Vivaio 7 a Milano. Di seguito l’elenco completo, diviso per categoria:



Carta Stampata: Salvatore Garzillo, Andrea Giorgio Gianni, Cristina Giudici, Oscar Maresca, Andrea Montanari, Monica Serra, Andrea Sparaciari, Vito Tartamella, Luca Rondi e Lorenzo Figoni;

TV: Giuseppe Borello, Giuseppe Ciulla, Giuliana De Vivo, Alessio Lasta, Maria Elena Scandaliato, Viviana D’Introno, Marta Rigoni e Giulia Dedionigi;

Web&Radio: Alessandro Boldrini, Federica Bonalumi, Sara Cariglia, Chiara Daffini, Alfredo Faieta, Luisiana Gaita, Charlotte Matteini, Silvia Morosi, Stefania Prandi, Nicoletta Francesca Prandi, Francesca Renica, Luca Rinaldi, Valentina Vitagliano, Massimo Cirri, Sara Zambotti, Irene Fassini, Marialaura Iazzetti, Paolo Moretti, Martina Toppi;

Foto: Davide Canella, Matteo Corner, Andrea Fasani, Claudio Furlan, Paolo Salmoirago, Stefano Porta;

Esteri: Giuseppe Ciulla, Giada Frana, Michela Iaccarino, Ilaria Romano, Anna Maria Selini, Claudia Vanacore, Samar Zaoui, Andrea Sceresini, David Chierchini e Matteo Keffer.