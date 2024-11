Un momento della premiazione (Foto: da alg.it)

18 Nov 2024

Nuovo Premio Vergani 2024, la vincitrice è Cristina Giudici

La giornalista de Il Foglio si è aggiudicata il concorso con il racconto della storia di una ragazza, nazionale di calcio afghana, scappata in Europa per fuggire ai talebani.

È Cristina Giudici (Il Foglio), con la storia di una ragazza, nazionale di calcio afghana, scappata in Europa per fuggire ai talebani, la vincitrice del Nuovo Premio Vergani 2024 la cui premiazione si è tenuta stamani, a Milano, nella sede dell'Istituto dei Ciechi, tradizionale cornice della manifestazione giornalistica patrocinata da Fnsi e Odg.



Con lei hanno vinto il 'Vergani' per la Sezione Tv Giuseppe Borello (Rai3) con un'inchiesta sul business del biogas in provincia di Cremona uscita su 'Petrolio'; per la Sezione Web Stefania Prandi (IrpiMedia), per un articolo sulle madri braccianti immigrate dall'Est Europa; per la Sezione Foto Stefano Porta, con uno scatto su una delle inondazioni del Seveso a Milano; per la Sezione Esteri Giuseppe Ciulla (Rai 3) per un servizio in diretta sul salvataggio dei migranti dalla Tunisia uscito su 'Il cavallo e la torre'.



Tra i premiati anche Anna Maria Selini (Altraeconomia) per un podcast sulla strage di giornalisti a Gaza, Paolo Moretti e Martina Toppi (La Provincia di Como) per un'analisi sulla revisione del processo a Olindo e Rosa, e Maria Elena Scandaliato (Rainews24) per un servizio sull'emergenza abitativa e l'aumento dei prezzi a Milano.



Fuori concorso il premio Trasparenza a Lorenza Pleuteri (Freelance) per la ricerca dei nomi dei detenuti morti che non vengono comunicati e Leonardo Cribio del Comitato per la liberazione di Julian Assange - Italia.



I cronisti, dal palco, hanno lanciato l'allarme sul futuro della cronaca.



«Ci stiamo abituando a un'Informazione senza contenuti e regole giornalistiche - ha affermato Fabrizio Cassinelli, presidente del Gruppo Cronisti lombardi dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti - e a breve il giornalismo rischia di non essere più l'elemento centrale dell'Informazione, che inevitabilmente finirà preda di chi può comunicare di più e in modo più suggestivo, senza alcuna deontologia che non i clic e alcun controllo rispetto ai poteri che la gestiranno». (Ansa, 16 novembre 2024)