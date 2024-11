La locandina del premio Roberto Morrione 2025 (Foto: premiorobertomorrione.it)

11 Nov 2024

Premio Roberto Morrione, pubblicato il bando dell'edizione 2025

Le categorie in concorso sono due: video-inchiesta e radio-podcast d’inchiesta. Nell’ambito del concorso è stato istituito il Premio Riccardo Laganà Biodiversity, Sustainability, Animal Welfare riservato ai progetti d’inchiesta incentrati sui temi ambientali della biodiversità, della sostenibilità e del benessere degli animali. Candidature aperte fino al 19 gennaio 2025 per tutti i nati entro il 31 dicembre 1994.

È stato pubblicato il bando dell’edizione 2025 del Premio Roberto Morrione, promosso dall’associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai. Il concorso finanzia la realizzazione di progetti d’inchiesta giornalistica su temi rilevanti per la vita politica, sociale, economica e culturale dell’Italia e dell’Europa, quali: legalità, diritti umani e civili, sviluppo tecnologico, tutela dell’ambiente, attività economiche.



Nell’ambito del Premio Morrione è istituito il Premio Riccardo Laganà Biodiversity, Sustainability, Animal Welfare riservato ai progetti d’inchiesta incentrati sui temi ambientali della biodiversità, della sostenibilità e del benessere degli animali.



I premi sono aperti a tutti i cittadini maggiorenni nati dopo il 31 dicembre 1994 senza alcuna distinzione di titolo di studio, di percorso lavorativo o di altre forme di esperienza. Sono accettati anche i gruppi (nel numero massimo di tre componenti per ogni progetto), ciascun membro dei quali dovrà comunque rientrare nel limite di età indicato. Nessuno può presentare candidature multiple: ci si può quindi presentare singolarmente o in un solo gruppo.



Le categorie in concorso sono due: video-inchiesta e radio-podcast d’inchiesta. Tra tutte le proposte d’inchiesta inviate saranno scelti cinque progetti: tre progetti d’inchiesta saranno scelti nella categoria video-inchiesta per il Premio Roberto Morrione, un progetto d’inchiesta nella categoria radio-podcast per il Premio Roberto Morrione, e un progetto di videoinchiesta o radio-podcast, incentrato sui temi ambientali della biodiversità, della sostenibilità e del benessere degli animali, per il Premio Riccardo Laganà.



A ciascuno dei progetti selezionati per il Premio Roberto Morrione e al progetto selezionato per il Premio Riccardo Laganà verrà assegnato un contributo in denaro di 5.000 euro (erogato in più tranche), il supporto di un tutor giornalistico e i contributi di un tutoraggio di natura legale, tecnica e musicale forniti dall’associazione Amici di Roberto Morrione. Fra le quattro inchieste selezionate dalla giuria del Premio Roberto Morrione e realizzate verrà assegnato – a insindacabile giudizio della giuria – un premio finale del valore di 2.000 euro.



Tutti i progetti devono pervenire alla Segreteria del Premio entro la mezzanotte del 19 gennaio 2025, unicamente mediante la compilazione online dell’apposito modulo da completare in ogni sua parte, includendo gli allegati previsti dal presente bando.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni e i form per l’iscrizione sono disponibili sul sito web del premio Roberto Morrione.