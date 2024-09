Un momento della presentazione del premio nel maggio 2024 (Foto: aser.bo.it)

26 Set 2024

'Oltre la cronaca': prorogato al 31 ottobre il termine per partecipare al contest fotografico

La decisione è stata presa in considerazione del fatto che la commissione ha aperto il concorso oltre che ai giornalisti anche a tutti gli iscritti all’Associazione Italiana Reporters Fotografi, partner del premio.

Attraverso una nota diffusa lunedì 23 settembre 2024, l’Aser ha annunciato il prolungamento del termine di partecipazione al contest fotografico ‘Oltre la cronaca’ dedicato ai giornalisti, posticipandone la scadenza al 31 ottobre 2024.



Questa decisione è stata presa perché la commissione ha aperto il contest oltre che ai giornalisti anche a tutti gli iscritti all’Associazione Italiana Reporters Fotografi (Airf), partner del premio.



Il contest invita i giornalisti e i fotografi a sfidare i luoghi comuni, presentando immagini che superino gli stereotipi attualmente diffusi sulle testate giornalistiche. L’obiettivo del contest, promosso da Aser, è quello di esplorare e promuovere nuove modalità di rappresentazione visiva, che siano più rispettose e consapevoli della dignità delle vittime.



Sono previste due categorie: il premio “Oltre la Cronaca” (saranno inseriti tutti i partecipanti) e il premio speciale riservato agli iscritti Aser (Associazione della Stampa Emilia-Romagna). I partecipanti avranno tempo fino al 31 ottobre 2024 per inviare i loro contributi. Il premio per il vincitore della prima categoria è di 1.500 euro, per la seconda di 500 euro.



Tra i sostenitori del premio figurano il Cnog, la Federazione nazionale Stampa taliana, l’Associazione Italiana Reporters Fotografi, l’Odg dell’Emilia-Romagna, l’Associazione nazionale Giulia giornaliste, Comune di Bologna, QN, Il Resto del Carlino e Luce, Legacoop Emilia Romagna e Bologna. Inoltre, il progetto gode del supporto di associazioni locali come La Bologna delle Donne e Coordinamento Donne Rimini.