Vincitori e giuria del Premio con Pina Picierno e Corinne Vella Il premio Daphne Caruana Galizia 2023 (Foto: European Union 2023 - EP)

17 Ott 2023

Parlamento Ue, l'inchiesta sul naufragio di Pylos vince il premio Daphne Caruana Galizia 2023

L'onorificenza dedicata alla memoria della reporter maltese uccisa il 16 ottobre 2017. La presidente Roberta Metsola: «Al fianco dei giornalisti che in tutto il mondo continuano ad essere presi di mira per via del loro lavoro, ma si rifiutano di essere messi a tacere».

L'indagine collaborativa di Solomon, Forensis, The Guardian e Ard sul naufragio vicini alle coste di Pylos che ha causato la morte di oltre 600 migranti è il vincitore del Premio giornalistico Daphne Caruana Galizia 2023, l'onorificenza istituita dal Parlamento europeo in memoria della giornalista maltese assassinata il 16 ottobre 2017.



L'inchiesta presenta una traccia completa del percorso seguito dal peschereccio Adriana fino all'affondamento, mentre era sotto la supervisione di navi greche ed europee.



«Oggi, come ogni anno, onoriamo la memoria di Daphne Caruana Galizia con un premio che è un potente promemoria della sua lotta per la verità e la giustizia. I giornalisti di tutto il mondo continuano ad essere presi di mira per via del loro lavoro, ma si rifiutano di essere messi a tacere», ha detto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola durante la premiazione.



«Questo Parlamento è al loro fianco in questa battaglia di lunga data per salvaguardare la libertà di stampa e il pluralismo dei media in Europa e non solo», ha aggiunto Metsola.



Oltre alla presidente, alla cerimonia di premiazione, martedì 17 ottobre 2023, nella sala stampa del Parlamento europeo a Strasburgo dedicata proprio a Daphne Caruana Galizia, hanno partecipato la vicepresidente responsabile del Premio, Pina Picierno e la presidente del Berliner Presse Club, in rappresentanza dei 28 membri della giuria, Juliane Hielscher.