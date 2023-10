Premio internazionale Padre Jacques Hamel, iscrizioni aperte fino al 3 dicembre 2023

13 Ott 2023

Il concorso promuove il lavoro giornalistico che mette in luce le iniziative a favore della pace e del dialogo interreligioso.

È stato pubblicato il bando dell'edizione 2024 del premio Padre Jacques Hamel, che a partire da quest'anno diventa internazionale. Il concorso istituito in memoria di Padre Jacques Hamel, assassinato barbaramente il 26 luglio 2016 da due terroristi in Francia, promuove il lavoro giornalistico che mette in luce le iniziative a favore della pace e del dialogo interreligioso.



Il premio è aperto a tutti i produttori di opere originali: giornalisti professionisti, corrispondenti della stampa, dipendenti o autonomi. L'opera che si candida deve essere stata pubblicata o trasmessa per la prima volta da un media tra il 1° febbraio 2023 e il 30 novembre 2023. Questo vale per tutti i mezzi di comunicazione giornalistici, siano essi stampa, radio, televisione o internet.



L'assegno di 1.500 euro sarà consegnato a Lourdes durante la prossima Giornata internazionale di San Francesco di Sales, nel gennaio 2024.



Le candidature dovranno pervenire alla segreteria della Fédération des Médias Catholiques (18, rue Barbès - 92128 Montrouge cedex)) o via e-mail a federation@medias-catholiques.fr entro la mezzanotte del 3 dicembre 2023.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni sul premio sono disponibili sul sito web della Fédération des Médias Catholiques.