Lorenzo Natali (Foto: European Communities)

13 Ott 2023

Premio Ue Lorenzo Natali, due italiani tra i vincitori

Il riconoscimento è stato assegnato a Emanuela Barbiroglio e Stefano Valentino per un'inchiesta sul greenwashing.

Due italiani tra i giornalisti vincitori della 31ma edizione del premio europeo per i media Lorenzo Natali, il riconoscimento intitolato all'ex vicepresidente della Commissione europea che celebra l'eccellenza giornalistica dal 1992. I due cronisti, Emanuela Barbiroglio e Stefano Valentino, hanno vinto con un articolo intitolato "La finanza verde europea paga la deforestazione in Indonesia: il caso della Michelin", pubblicato su VoxEurop.



«Il loro articolo - si legge in un comunicato della Commissione europea - si è addentrato nel campo dei progetti di sviluppo sostenibile e della finanza verde». Nella loro inchiesta hanno fatto luce su un progetto "verde", certificato da Michelin in Indonesia, rivelandone il suo potenziale contributo alla distruzione della foresta pluviale, ingannando così gli investitori attenti all'ambiente.



Tutti i vincitori del premio «dimostrano le incredibili qualità che rendono i giornalisti e le organizzazioni dei media difensori essenziali della democrazia: la determinazione a indagare a fondo e a condividere i fatti e il talento nel raccontare una storia in modo da colmare le distanze tra noi», ha commentato il commissario per i partenariati internazionali Jutta Urpilainen. (Ansa, 12 ottobre 2023)