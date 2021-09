Un momento della premiazione (Foto: Ferdinando Mezzelani)

28 Set 2021

Premi Ussi 'Lo sport e chi lo racconta' 2019 e 2020, consegnati a Roma i riconoscimenti

Vincitrici e vincitori sono: Maria Rosa Quario, Luisa Colledani, Anna Maria Di Luca, Vanni Zagnoli, Andrea Marinelli, Lamberto Rinaldi, Giorgio Perottino. Aperti sino al 15 dicembre i termini per partecipare all'edizione 2021.

Nel nome delle donne: potremmo definire così la prima cerimonia di consegna dei premi giornalistici Ussi 2019 e 2020 "Lo sport e chi lo racconta". Grazie alla collaborazione con Federazione nazionale della Stampa italiana, Ordine dei giornalisti e Fondazione Murialdi, l'Unione Stampa Sportiva Italiana ha varato la manifestazione destinata ad avere ritmo annuale dopo gli intoppi dovuti alla pandemia.



Due anni di premi riassunti in una sola mattinata nel Salone d'Onore del Coni, a Roma, dove sono stati consegnati i diplomi e gli assegni da mille euro attribuiti dalla giuria per i migliori lavori presentati.



Maria Rosa Quario (premio 2020 over 40), Luisa Colledani (premio 2019 over 40) e Anna Maria Di Luca (sezione radio-tv 2019) sono le magnifiche tre colleghe del mondo rosa, Vanni Zagnoli (sezione radio -tv 2020) a tener alta la bandiera degli uomini. Assenti per motivi di lavoro altri tre premiati: Andrea Marinelli (premio 2019 under 40), Lamberto Rinaldi (premio 2020 under 40) e Giorgio Perottino (premio 2020 sezione fotografia).



Il premio "Lo sport e chi lo racconta" è destinato a giornalisti di carta stampata, web , radio, tv e fotografia e ogni anno è intitolato ad un collega scomparso: l'anno 2019 a Gian Luigi Corti, il 2020 a Luca Miani, il prossimo 2021 a Franco Lauro.



La cerimonia si è svolta in occasione del Consiglio Nazionale Ussi, alla presenza di Marina Macelloni e Giancarlo Tartaglia, rappresentanti della Fondazione Murialdi, Guido D'Ubaldo per l'Ordine dei giornalisti, Gianni Merlo presidente dell'associazione internazionale stampa sportiva, Danilo Di Tommaso capo comunicazione del Coni e Luigi Ferrajolo, presidente emerito Ussi.



Sara Gama, Megan Rapinoe, Josip Ilicic, Monica Contrafatto, Federica Brignone, i problemi dovuti alla pandemia e al tifo, sono stati i protagonisti dei servizi vincenti.



L'edizione 2021 del premio ha, invece, per tema: "Lo sport è tornato: storie, personaggi, emozioni". C'è tempo fino al 15 dicembre per presentare i lavori. (Da: ussi.it)