Premio Campione, l'Odg Puglia rende omaggio ad Angelo Aquaro

Al vicedirettore di Repubblica scomparso nel 2019 un riconoscimento alla carriera e alla memoria nell'ambito del 'Giornalista dell'Anno 2020'. La consegna alla famiglia in occasione della cerimonia in programma domenica 1 marzo al Teatro Petruzzelli di Bari.

Il giornalista Angelo Aquaro

È un riconoscimento alla carriera e alla memoria il Premio Campione che l'Ordine dei giornalisti della Puglia ha deciso di assegnare nell'ambito del 'Giornalista dell'Anno 2020': è per Angelo Aquaro, vicedirettore di Repubblica scomparso l'11 aprile 2019 a 53 anni. Il premio sarà consegnato alla famiglia Aquaro in occasione della cerimonia in programma l'1 marzo alle 10 nel foyer del Teatro Petruzzelli di Bari, durante la quale saranno assegnati i premi ai migliori servizi giornalistici pugliesi del 2019 per carta stampata, agenzie di stampa, radio, tv e web.



Angelo Aquaro, nato a Martina Franca (Taranto) nel 1965, per la Repubblica è stato corrispondente da Stati Uniti e Cina, poi caporedattore centrale e vicedirettore. Ha curato fino alla fine 'Robinson', l'inserto settimanale di cultura del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari e oggi diretto da Carlo Verdelli.



Prima di arrivare a Repubblica, Angelo Aquaro è stato inviato del Corriere del Giorno per uno degli ultimi Giri ciclistici di Puglia. Poi Gazzetta di Parma e quindi Eva Express, che lasciò per Novella 2000. Da qui passò a Sette che lasciò da vice caposervizio (Verdelli direttore) per andare al Corriere della Sera (direttore De Bortoli) dove fu anche vicecaporedattore alle Cronache. Poi approdò al Venerdì di Laura Gnocchi. (Ansa)