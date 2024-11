Un momento della consegna dell’edizione 2023 del premio (Foto: massimosestini.it)

15 Nov 2024

Ast, il premio 'Giornalisti Toscani 2024' all'operaio pakistano picchiato per essersi rivolto al sindacato

Il sindacato regionale: «Un riconoscimento al coraggio e alla difesa dei diritti. Un esempio per tutti di fronte al timore di denunciare soprusi patiti sul lavoro o anche violazioni contrattuali». La cerimonia di consegna il 18 dicembre a Firenze.

Il presidente dell'Associazione Stampa Toscana, Sandro Bennucci, e il Consiglio Direttivo, all'unanimità, hanno deciso di assegnare il premio "Giornalisti Toscani 2024" all'operaio pakistano preso a bastonate, a Quarrata (Pt), per essersi rivolto al sindacato. «Un riconoscimento al coraggio e alla difesa dei diritti. Un esempio per tutti di fronte al timore di denunciare soprusi patiti sul lavoro o anche violazioni contrattuali», spiega un comunicato dell'Ast.



I premi "Giornalisti Toscani 2024" sono stati assegnati anche a: "Fuori Binario", storico giornale di strada fiorentino, presidio di informazione e di aiuto, anche economico, per chi lo vende in strada con l'obiettivo di emanciparsi dall'elemosina e costruire una propria prospettiva di professionalità e autonomia; Luigi Bartolozzi: da operaio forestale a generale dell'Arma dei Carabinieri. La storia, da raccontare, di una vita spesa in difesa dell'ambiente; Foglia, unità cinofila dei Vigili del Fuoco, da poco in "pensione": si è distinta per l'eccezionale capacità di ritrovare persone sotto le macerie (crollo del Ponte Morandi, terremoto in Albania) o disperse in zone impervie.



Il Gruppo Giornalisti Sportivi-Ussi assegnerà i premi "sportivo dell'anno", i cui vincitori saranno comunicati successivamente.



La cerimonia della premiazione si svolgerà durante la "cena degli auguri", fissata per la sera del 18 dicembre, alle 20, nel salone dell'Hotel Mediterraneo , a Firenze. Interverranno autorità e personalità vicine al mondo del giornalismo, oltre alla segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante, e al presidente nazionale dell'Ordine, Carlo Bartoli. Potranno partecipare i giornalisti iscritti all'Ast, anche accompagnati, fino a esaurimento dei posti.



Le iscrizioni sono aperte fino al 12 dicembre: per informazioni è possibile consultare il sito web dell’Assostampa.