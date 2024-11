Foto: teleromagna.it

08 Nov 2024

Aser e Odg: «Ferma condanna del comunicato della deputata Buonguerrieri contro Teleromagna»

La parlamentare di Fratelli d'Italia è intervenuta «chiedendo all'editore di prendere provvedimenti contro un giornalista dell'emittente che, durante una trasmissione con ospiti i candidati alle elezioni regionali, ha stigmatizzato l'assenza di Elena Ugolini. Si scusi», rilevano sindacato e Ordine.

L'Associazione della stampa Emilia-Romagna e l'Ordine regionale dei giornalisti «condannano fermamente le affermazioni della deputata di Fratelli d'Italia Alice Buonguerrieri, che ha diffuso un comunicato per chiedere all'editore di Teleromagna di prendere provvedimenti contro un giornalista dell'emittente, che durante una trasmissione con ospiti i candidati alle elezioni regionali ha stigmatizzato l'assenza di Elena Ugolini. 'Sul conduttore ci attendiamo che decida l'editore', ha scritto la parlamentare». Così i rappresentanti dei giornalisti dell'Emilia-Romagna, in una nota congiunta pubblicata venerdì 8 novembre 2024 anche sul sito web dell'Aser.



«Come Assostampa e Ordine - incalzano - prima di tutto chiediamo alla parlamentare di scusarsi non solo con il giornalista (direttore della testata) ma con tutta la stampa, perché certe affermazioni riportano a galla un passato che non c'è più, nel quale i giornalisti venivano appunto cacciati se non seguivano una linea prestabilita dalla politica. Poi, invece di affannarsi tanto a chiedere di licenziare un collega, la parlamentare potrebbe interessarsi delle tante crisi aziendali che interessano il mondo dell'editoria, anche in Emilia-Romagna, e sulle quali ultimamente nessun politico si è degnato di intervenire, anche solo a parole».



In chiusura, per sindacato e Odg regionali «episodi come questi dimostrano che purtroppo la stampa libera e indipendente per alcuni politici continua a essere una presenza scomoda, alla faccia di quanto sancisce la nostra Costituzione».