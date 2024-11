La prefettura di Bari (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

07 Nov 2024

Comitato per la sicurezza a Bari, Assostampa e Odg: «Giornalisti privati delle informazioni, sconcertante»

Nonostante le ripetute richieste di un confronto anche per un eventuale punto stampa al termine dei lavori, «la Prefettura ha ritenuto di non rispondere con grave pregiudizio del diritto-dovere di informazione», lamentano sindacato e Ordine regionali.

«Sconcerta il silenzio opposto ai giornalisti al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza che si è svolto nella Prefettura di Bari in ordine alle determinazioni da assumere sull'esito dell'ispezione ministeriale sull'attività del Consiglio comunale di Bari. Nonostante le ripetute richieste di un confronto per avere informazioni anche su un eventuale punto stampa al termine dei lavori, la Prefettura ha ritenuto di non rispondere con grave pregiudizio del diritto-dovere di informazione». Lo affermano l'Ordine dei giornalisti della Puglia e l'Assostampa regionale in una nota congiunta diffusa terminati i lavori del comitato, mercoledì 6 novembre 2024.



«Privare i giornalisti di una fonte fondamentale quale può essere una conferenza stampa - spiegano - è una gravissima violazione del diritto di cronaca che impedisce di informare correttamente i cittadini di quanto accade. E questo avviene in un contesto dove non vigono i limiti della cosiddetta 'riforma Cartabia' sulla presunzione d'innocenza. L'invito è quindi quello di ripristinare quanto prima una corretta interlocuzione con la Prefettura di Bari come è sempre accaduto prima di questo spiacevole episodio».