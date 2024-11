La consegna della cittadinanza onoraria (Foto: associazioneliguregiornalisti.org)

Savona, il Comune consegna all'Assostampa Ligure la cittadinanza onoraria a Julian Assange

Alla cerimonia, giovedì 31 ottobre 2024, era presente per il sindacato regionale dei giornalisti la consigliera regionale Silvia Campese.

Il Comune di Savona ha consegnato all'Associazione Ligure dei Giornalisti la cittadinanza onoraria a Julian Assange, giornalista e attivista australiano, cofondatore e caporedattore di WikiLaeks, liberato a giugno 2024 dopo lunghi anni di detenzione in Gran Bretagna. Alla cerimonia, giovedì 31 ottobre 2024, era presente per l'Assostampa Ligure la consigliera regionale Silvia Campese che ha ricevuto la cittadinanza ad Assange da parte del sindaco Marco Russo.



«La concessione della cittadinanza onoraria da parte della città di Savona - si legge nella delibera - raccoglie l'appello lanciato da molte figure della società civile internazionale, come il premio Nobel per la pace Adolfo Perez Esquivel, e della Federazione nazionale della Stampa italiana, ponendosi quale tributo da parte di Savona, Città Medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza, per l'impegno morale, civile e sociale profuso, attraverso la pubblicazione di documenti importanti e rilevanti informazioni, al contempo promuovendo e difendendo, con le proprie azioni, la libertà di stampa quale indispensabile diritto e requisito per un'equilibrata formazione dell'opinione pubblica globale».



L'Associazione Ligure dei Giornalisti, si legge in una nota, «ringrazia il Comune di Savona per la sensibilità e l'attenzione dimostrata».