Il Conservatorio di Musica di Monopoli (Foto: google.com/maps)

08 Nov 2024

Monopoli, Odg e Assostampa Puglia: «Conservatorio cerca addetto stampa non giornalista, ritiri il bando»

La protesta di sindacato e Ordine regionali: «È sufficiente leggere il testo per capire che, tra i requisiti necessari per la partecipazione, manca quello principale: l'iscrizione all'Albo professionale».

«Il bando di selezione di un responsabile della comunicazione pubblicato dal Conservatorio di Musica 'Nino Rota' di Monopoli presenta evidenti elementi di irregolarità. È sufficiente leggere il testo per capire che, tra i requisiti necessari per la partecipazione, manca il requisito principale: l'iscrizione all'Albo dei giornalisti. Una nota stonata che deve essere eliminata». Così Assostampa Puglia e Ordine regionale dei giornalisti in una nota congiunta diffusa mercoledì 6 novembre 2024.



«Stupisce il fatto che si ricerchi una figura professionale senza che sia richiesto il titolo idoneo a svolgere i compiti previsti. È come se nel bando per la selezione di un primo violino non fosse richiesto il diploma del Conservatorio», incalzano sindacato e Odg pugliesi che «ritengono che tutto ciò sia inaccettabile e rappresenti un elemento che, nei fatti, aggira le norme di legge», le quali «impongono per alcune delle attività elencate nel bando, a cominciare da quella di ufficio stampa, proprio l'iscrizione all'Albo nazionale dei giornalisti».



Per Assostampa e Ordine, «i responsabili del Conservatorio farebbero bene ad annullare tale procedura di selezione che, se restasse così com'è, non potrà che dare adito a contenziosi giudiziari. Il bando va riscritto e ripubblicato perché è logico e consequenziale, oltre che obbligatorio per legge, aggiungere tra i requisiti l'iscrizione all'Ordine professionale». Per questo sindacato e Odg «sono pronti ad agire in tutte le sedi competenti per tutelare la professione e le ragioni dei colleghi».