Premio di giornalismo 'Antonio Maglio', a Simone Giancristofaro la XIII edizione

05 Ago 2024

Al secondo posto ex aequo Paola Ancora e Valentina Murrieri. Premio alla carriera a Vincenzo Magistà. La cerimonia di consegna sabato 7 settembre 2024 ad Alezio (Lecce).

Va a Simone Giancristofaro la XIII edizione del premio nazionale di giornalismo 'Antonio Maglio'. A meritare la medaglia d'oro è l'inchiesta multimediale dal titolo 'L'estate più calda della tua vita, finora: guida per chi nega il cambiamento climatico', pubblicata su Fanpage.it il 30 settembre 2023.



I secondi premi, ex aequo, vanno a Paola Ancora per l'articolo 'Detenuta in Kazakistan una 18enne salentina. Innocente, Tajani l'aiuti', pubblicato sul Nuovo Quotidiano di Puglia il 29 ottobre 2023, e a Valentina Murrieri per il reportage 'Ho scoperto perché i treni del Salento vanno sempre più piano', pubblicato su LeccePrima.it il 20 marzo 2024.



Assegnati anche il premio alla carriera, che va a Vincenzo Magistà, giornalista professionista dal 1976 e storico direttore e conduttore dell'emittente televisiva e radiofonica Telenorba, e la menzione speciale ad Antonio Della Rocca, giornalista del Corriere del Mezzogiorno che, «pur avendo svolto la sua attività professionale in conformità con la legge ordinaria e la deontologia – si legge sulla pagina Facebook del premio – si è visto trascinare in un procedimento giudiziario, con una pretestuosa e pesante richiesta risarcitoria, che ha il solo scopo di intimidire l'autore dell'articolo e condizionare la libera stampa. Dalla XIII edizione del premio Maglio parte un forte messaggio di solidarietà ad Antonio Della Rocca e a tutti gli altri giornalisti minacciati in vari modi per la loro rettitudine e coerenza professionale».



Riconoscimenti speciali sono stati assegnati anche all'imprenditore Salvatore De Riccardis, al giornalista e scrittore Lino De Matteis, all'Istituto comprensivo di Alezio.



Gli attestati saranno consegnati nel corso di una cerimonia che si svolgerà ad Alezio (Lecce) sabato 7 settembre 2024 nella piazza antistante il Museo Messapico intitolata ad Antonio Maglio.