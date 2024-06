La locandina della premiazione (Foto: fidas.it)

06 Giu 2024

Premio Fidas - Isabella Sturvi, ecco i vincitori. Il 13 giugno in Fnsi la cerimonia di consegna

Due giornaliste e un giornalista sul podio della XIV edizione. Si tratta di Michela Iaccarino per la sezione nazionale, Alessandro Maria Li Donni per la sezione locale, Alessandra Neri per gli emergenti under 35.

Due giornaliste e un giornalista sul podio della XIV edizione del Premio giornalistico nazionale Fidas della Federazione Italiana Associazioni Donatori di sangue - Isabella Sturvi. Si tratta di Michela Iaccarino per la sezione nazionale, Alessandro Maria Li Donni per la sezione locale e, per quella emergenti riservata agli under 35, di Alessandra Neri. A decretare la vittoria la giuria del premio, che ha selezionato tra gli articoli e i servizi i migliori per le tre sezioni in cui il riconoscimento è suddiviso.



La vincitrice della sezione 'nazionale', Michela Iaccarino, ha convinto i giurati, con un articolo pubblicato su Il Fatto Quotidiano che pone l'accento sull'importanza della donazione di sangue, inserendola in una più ampia dimensione globale che investe anche la sostenibilità del pianeta.



Per la categoria 'locale' si è aggiudicato il primo premio, Alessandro Maria Li Donni, della testata Orvietolife: il suo è il racconto della storia di una ragazza che, nonostante la forte paura di donare il sangue, riesce a superarla in favore del fratello gravemente ferito.



Per la sezione 'emergenti', dedicata agli under 35, si è aggiudicato il primo premio Alessandra Neri, con un articolo pubblicato sulla della Scuola di giornalismo 'Walter Tobagi', che evidenzia attraverso il racconto di una saga famigliare, la bellezza del tramandarsi di generazione in generazione il gesto civico della donazione di sangue.



La composizione della giuria, come per la scorsa edizione, è rimasta invariata, con Vittorio di Trapani (presidente Fnsi), Guido D'Ubaldo (presidente Ordine dei giornalisti del Lazio) e croniste e cronisti di testate video-tv, radio, carta stampata e agenzie di stampa. La giuria è stata presieduta da Giovanni Musso, presidente Fidas nazionale e da due delegati nazionali alla comunicazione: Ines Seletti ed Enzo Emmanuello.



La premiazione avverrà, per la Giornata mondiale del donatore di sangue, il 13 giugno 2024 (alle 10), nella sede della Federazione nazionale della Stampa italiana a Roma, via delle Botteghe Oscure, 54. A condurre la mattinata sarà Adriana Pannitteri, giornalista Rai, e saranno presenti, oltre alle vincitrici e al vincitore e alla giuria, Vincenzo De Angelis, direttore del Centro nazionale sangue, e il presidente della Fidas nazionale Giovanni Musso.



Il premio è dedicato a Isabella Sturvi, scomparsa il 12 luglio del 2009, a lungo responsabile dell'ufficio sangue e trapianti del ministero della Salute, che con il suo impegno ha contribuito alla crescita di un settore importante, come la medicina trasfusionale e dei trapianti. Nel 2011, in sua memoria, Fidas ha istituito il premio giornalistico, patrocinato dall'Ordine nazionale dei giornalisti, dalla Fnsi, dal Centro nazionale sangue (Cns) e dalla Società italiana di medicina trasfusionale e immunoematologia (Simti), per valorizzare il giornalismo sociale e scientifico, dando voce al mondo del volontariato. (Adnkronos)