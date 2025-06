La locandina del premio

04 Giu 2025

Premio Fidas 'Isabella Sturvi' XV edizione, il 6 giugno in Fnsi la cerimonia di consegna

Anche quest’anno l’obiettivo del concorso è quello di riconoscere e premiare i servizi giornalistici che contribuiscono in modo significativo alla diffusione della cultura della donazione di sangue.

Venerdì 6 giugno 2025, dalle 15 alle 17, presso la sede della Federazione nazionale della Stampa italiana (Via delle Botteghe Oscure 54, Roma) avrà luogo l’attesa cerimonia di premiazione della XV edizione del Premio Giornalistico Nazionale Fidas “Isabella Sturvi”.



Il concorso anche quest’anno persegue un obiettivo semplice, ma ambizioso: quello di riconoscere e premiare i servizi giornalistici che contribuiscono in modo significativo alla diffusione della cultura della donazione di sangue e quindi a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di un gesto tanto semplice quanto fondamentale per salvare vite umane.



Nel corso dell’incontro, dopo i saluti istituzionali di Giovanni Musso, presidente Fidas Nazionale, e Vittorio di Trapani, presidente Fnsi, saranno resi noti i nomi delle vincitrici e dei vincitori delle tre sezioni (nazionale, locale ed emergente). (anc)