08 Ott 2024

Premio 'Giornalismo sardo: l'addetto stampa dell'anno' 2024, domande entro il 15 ottobre

Il concorso è promosso dall'Associazione della Stampa Sarda, con il patrocinio dell'Ordine dei giornalisti della Sardegna, e organizzato dal Gruppo Uffici Stampa (Gus) della Sardegna. Previsti due sezioni e due riconoscimenti speciali.

C'è tempo fino al 15 ottobre per partecipare al premio 'Giornalismo sardo: l'addetto stampa dell'anno' 2024 promosso dall'Associazione della Stampa Sarda, con il patrocinio dell'Ordine dei giornalisti della Sardegna, e organizzato dal Gruppo Uffici Stampa (Gus) Sardegna.



Il premio si compone di due sezioni competitive: 'Addetto stampa della Pubblica Amministrazione (Regione, enti locali, sanità e società partecipate)' e 'Addetto stampa imprese, organizzazioni private e no profit'. Sono previsti anche due premi speciali: 'Addetto stampa alla carriera' e 'Premio speciale giornalista Gus'



Un riconoscimento potrà essere assegnato anche all'amministratore pubblico sardo che si sia impegnato per l'istituzione di uffici stampa, ne abbia sottolineato l'importanza a livello pubblico o abbia incrementato l'assunzione di giornalisti pubblici, nell'ambito di rapporti corretti, e nella valorizzazione della professionalità giornalistica.



Possono partecipare tutti i giornalisti (professionisti e pubblicisti) che ricoprono il ruolo di addetto stampa in enti pubblici, nella sanità, in società partecipate, nel settore No profit, in imprese e organizzazioni private, purché siano iscritti all'Ordine dei giornalisti della Sardegna.



Le domande di partecipazione vanno inviate entro il 15 ottobre 2024 all'indirizzo pec stampasarda@legalmail.it indicando nell'oggetto: 'Premio Giornalismo sardo - L'Addetto stampa dell'anno'. La cerimonia di premiazione, prevista orientativamente nell'autunno 2024, avverrà nel corso di un evento formativo per i giornalisti.



PER APPROFONDIRE

Il bando, il modulo da compilare e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito web dell'Assostampa Sarda.