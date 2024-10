Un momento della premiazione (Foto: assostampasicilia.it)

01 Ott 2024

'L'Europa si racconta', premiati a Palermo i dieci giornalisti vincitori della seconda edizione

L’iniziativa sottolinea l’importanza del ruolo della comunicazione sull’utilizzo delle risorse europee.

Premiati i dieci giornalisti che hanno saputo raccontare meglio la spesa dei fondi europei in Sicilia nel 2023. Si è tenuta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti a Palazzo d'Orléans a Palermo del premio giornalistico "Po Fesr, l’Europa si racconta". Un'iniziativa, giunta alla seconda edizione, voluta dal governo regionale e organizzata dal dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana e dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia, che sottolinea l’importanza del ruolo della comunicazione sull’utilizzo delle risorse europee.



A premiare i vincitori, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Sono intervenuti alla cerimonia il presidente e il vicepresidente dell’Ordine regionale dei giornalisti, Roberto Gueli e Salvatore Li Castri, e la dirigente del servizio Comunicazione del dipartimento regionale Programmazione, Angela Antinoro.



Dieci i vincitori della seconda edizione, rivolta agli autori di articoli, reportage e servizi sull’utilizzo dei fondi europei spesi nell’Isola, andati in onda o pubblicati tra il 5 luglio e il 15 novembre 2023. Cinque le categorie prese in esame dalla commissione di valutazione: tv, web, carta stampata, radio e agenzie di stampa.



Ecco i cronisti premiati. Per la categoria tv, primo classificato è stato Luca Ciliberti (Telecolor), seconda Valentina Bongiovanni (AlpaUno). Per il web, primo Antonio Amadore (Ilsole24ore.com), secondo Calogero Morreale (Gds.it). La categoria radio è andata invece a Salvatore Pisciotta (Radio Time). Per la carta stampata primo classificato è stato Michele Guccione (La Sicilia), mentre al secondo posto si sono classificati, ex aequo, Domenico Bertè (Gazzetta del Sud) e Roberto Chifari (Corriere del Mezzogiorno). Infine, per la categoria agenzie di stampa, primo Roberto Ginex e secondo Salvo Ricco, entrambi Ansa. (Da assostampasicilia.it)