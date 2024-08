I vincitori dell'edizione 2023 del premio 'Giornalismo siciliano: l'addetto stampa dell'anno' (Foto: assostampasicilia.it)

02 Ago 2024

Premio 'Giornalismo siciliano: l'addetto stampa dell'anno': al via la quinta edizione

La cerimonia di consegna è in programma venerdì 4 ottobre 2024 a Cefalù.

Al via la quinta edizione del premio 'Giornalismo siciliano: l'addetto stampa dell'anno'. L’iniziativa è del Gruppo Uffici Stampa Sicilia, gruppo di specializzazione di Assostampa Sicilia.



Il Premio è composto da due sezioni ordinarie: “Addetto stampa della Pubblica amministrazione” (Regione, enti locali, sanità e società partecipate) e “Addetto stampa imprese, organizzazioni private e no profit”;



Sono previsti inoltre tre premi speciali: “Targa Arrigo Pasquini” (premio addetto stampa alla carriera), “Targa Massimo Bellomo (dedicata alla selezione di un giornalista pubblico o di un addetto a un ufficio stampa che sia iscritto al Gruppo Uffici Stampa o all’Associazione Siciliana della Stampa) e “Targa Camillo Pantaleone” (dedicata al giornalista economico/politico/parlamentare siciliano che ha tenuto i migliori rapporti con gli addetti stampa).



La cerimonia di premiazione, prevista per venerdì 4 ottobre 2024 a Cefalù, avverrà nel corso di un evento formativo per i giornalisti e vedrà la presenza di Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi.



«Abbiamo apportato alcune novità – spiega il presidente del Gus Vito Orlando – alla luce dell’esperienza delle edizioni passate. In particolare abbiamo voluto intitolare i riconoscimenti speciali ad alcune figure che sono state un indimenticato punto di riferimento della nostra professione».



Il premio, promosso dall’Associazione Siciliana della Stampa, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti di Sicilia, è organizzato dal Gruppo Uffici Stampa Sicilia della FNSI, e si rivolge a tutti i giornalisti - professionisti e pubblicisti - che ricoprono il ruolo di addetto stampa presso enti pubblici, nella sanità, in società partecipate, nel campo no profit, in imprese e organizzazioni private, purché iscritti all’OdG Sicilia e in regola con le quote d’iscrizione.



Le candidature ai premi verranno indicate dai singoli componenti del Direttivo Gus Sicilia entro il 15 settembre 2024.