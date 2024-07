L'Università di Trieste (Foto: Tiesse at Italian Wikipedia, via Wikimedia Commons)

18 Lug 2024

Prevenzione dei tumori, nasce il premio dedicato alla memoria del giornalista Gianni Cernoia

Istituito su iniziativa dell'associazione Amici di Gianni dall'Università degli Studi di Trieste, in accordo con la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati e con il patrocinio - fra gli altri - di sindacato e Odg regionali e della Casagit, il concorso mette in palio un premio di mille euro.

L'Università degli Studi di Trieste, in accordo con la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), ha pubblicato mercoledì 10 luglio 2024 sul proprio sito istituzionale il bando per l'assegnazione di un premio di studio per ricordare il giornalista Giovanni 'Gianni Cernoia, stimato professionista dell'ufficio stampa del Comune di Trieste, prematuramente scomparso lo scorso 13 gennaio. Ne dà notizia l'Associazione della Stampa del Friuli Venezia Giulia.



L'iniziativa è di alcuni amici e colleghi di Gianni Cernoia, d'intesa con la moglie e i tre figli. Oltre al sindacato regionale, hanno dato il patrocinio l'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, la Lega italiana per la lotta contro i tumori LILT di Trieste, l'Associazione Medica Triestina e la Società nazionale di mutuo soccorso dei giornalisti Casagit Salute. La procedura selettiva si avvale del supporto del Dipartimento universitario clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell'Ateneo.



Il premio è idealmente rivolto a promuovere la prevenzione oncologica. Sono ammessi a partecipare al concorso coloro che hanno elaborato e discusso presso l'Università degli Studi di Trieste una tesi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia o di Specializzazione di Area Medica o Sanitaria nell'ambito della ricerca in campo oncologico, con particolare riguardo all'ematologia, e coloro che hanno elaborato e discusso una tesi di Master in Comunicazione della Scienza presso la SISSA avente per tema la Comunicazione della Prevenzione Oncologica.



Alla procedura selettiva possono concorrere anche studenti e studentesse o ex studenti e studentesse presso l'Università degli Studi di Trieste e/o presso la SISSA che abbiamo sviluppato un progetto per la realizzazione di un video o di un blog sulla prevenzione oncologica.



«Partiamo in questo anno accademico con un premio di mille euro ma confidiamo che si tratti solo di una prima edizione», spiegano gli Amici di Gianni, che si sono costituiti in associazione. «Desideriamo infatti alimentare nel tempo questa iniziativa – proseguono – per ricordare al meglio la figura di un professionista di cui tutti apprezzavano la competenza, la disponibilità e la serietà. Per questo ringraziamo l'Università, la Sissa e tutti i patrocinanti per aver prontamente accolto la nostra proposta e per averci aiutato a concretizzarla. L'auspicio è di poter conferire il premio in novembre in occasione della giornata inaugurale delle Giornate Mediche Triestine, promosse dall'Associazione Medica Triestina, la più antica società scientifica attiva a Trieste, fondata nel 1874, che quest'anno compie ben 150 anni».



L'associazione degli Amici di Gianni ha anche proposto al Comune di Trieste di intitolare a Cernoia il nuovo complesso sportivo in fase di costruzione nel rione di San Giovanni.



PER APPROFONDIRE

Il bando di concorso, con tutte le informazioni utili, le scadenza e la modulistica sono disponibili sul sito web dell'Università di Trieste (qui il link diretto).