Laura Bonaiuti e Azzurra Giorgi (Foto: @assostampatoscana via Facebook)

23 Giu 2024

Premio Nazzareno Bisogni 2024: vincono le giornaliste Azzurra Giorgi e Laura Bonaiuti

I riconoscimenti consegnati venerdì 21 giugno in occasione della festa per i 50 anni della Cgil Toscana. Ast e Odg regionale: «Portiamo avanti il ricordo e l'esempio di Nazzareno valorizzando il lavoro dei giovani colleghi».

Azzurra Giorgi per la sezione 'Lavori testuali' e Laura Bonaiuti per la sezione 'Audiovisivi' sono le vincitrici della seconda edizione del premio Nazzareno Bisogni. Il concorso, organizzato da Cgil Toscana e Associazione Stampa Toscana, col patrocinio dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, era rivolto a giornalisti/e under 35 che hanno presentato lavori su temi sociali e vuole ricordare lo storico capo ufficio stampa della Cgil Toscana nonché dirigente del sindacato dei giornalisti.



La premiazione è avvenuta venerdì 21 giugno 2024 in occasione della festa per i 50 anni della Cgil Toscana, che ha avuto luogo alla Fornace di Sammontana a Montelupo Fiorentino, per mano del figlio e della moglie di Nazzareno, Felice e Cenzina, di Rossano Rossi (segretario generale Cgil Toscana), Lucia Aterini, segretaria Ast, e Walter Fortini, tesoriere Ast, in rappresentanza del presidente dell'Associazione Stampa Toscana, Sandro Bennucci, e di Giampaolo Marchini e Maria Adele De Francisci di Odg Toscana.



Cgil, Ast e Odg hanno spiegato: «A quasi due anni dalla sua scomparsa, la presenza di Nazzareno resta ancora forte e presente in tutti noi, con questo premio continuiamo a portare avanti il suo ricordo e il suo esempio facendolo nel modo in cui lui credeva, cioè cercando di valorizzare il lavoro di giovani giornalisti e giornaliste».



Nel dettaglio, Azzurra Giorgi è stata premiata per l'articolo 'Il viaggio di Narim a 12 anni da solo dall'Eritrea a qui', pubblicato su Repubblica Firenze il 5 ottobre 2023. Laura Bonaiuti è stata premiata per il servizio 'In fila per un pasto caldo', trasmesso sui canali di Rtv38 il 15 novembre 2023. A loro sono andati il premio di 2mila euro e una pergamena-ricordo. (Da: assostampa.org)