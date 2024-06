Premio di giornalismo Eit Food 2024, candidature aperte fino all’8 settembre

18 Giu 2024

Il concorso è rivolto ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti che abbiano pubblicato, diffuso, o trasmesso tra il 1 settembre 2023 e il 31 agosto 2024 lavori incentrati sul tema della sostenibilità nell’ambito agroalimentare.

Anche nel 2024, per il quinto anno consecutivo, Eit Food premia i giornalisti italiani impegnati a testimoniare storie, volti, visioni e sfide del settore agroalimentare. La quinta edizione del premio di giornalismo Eit Food - consorzio leader in Europa per l’innovazione alimentare - è sostenuta in Italia dal Future Food Institute, un ecosistema composto da più organizzazioni che condividono la stessa visione di migliorare il mondo attraverso il cibo; al fulcro vi è un’anima filantropica, la Fondazione Future Food Institute, impegnata in formazione, ricerca e advocacy, che viene affiancata da Società Benefit le quali lavorano per rendere tangibile il cambiamento supportando le aziende e le comunità nella rigenerazione e dal partner istituzionale Unarga (Unione Nazionale delle Associazioni Giornalisti Agricoltura, Alimentazione, Ambiente, Territorio, Foreste, Pesca, Energie Rinnovabili – gruppo ufficiale di specializzazione dei suddetti temi della Federazione nazionale Stampa italiana).



Il premio è rivolto ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti a mezzo stampa, radio, televisione, video, digitale, regolarmente iscritti all’Ordine dei giornalisti, che abbiano pubblicato, diffuso, o trasmesso tra l'1 settembre 2023 e il 31 agosto 2024 lavori incentrati sul tema della sostenibilità nell’ambito agroalimentare. È previsto un premio in denaro per i primi tre classificati, un supporto simbolico, un riconoscimento delle buone pratiche di attività giornalistica, e un incentivo per iniziative future.



La presentazione delle candidature dovrà avvenire online non oltre l’8 settembre 2024 alle ore 23:59. Il regolamento completo è disponibile sul sito web del progetto. La giuria assegnerà i premi ai tre vincitori all’interno dell’Eit Food Signature Event che si terrà a Roma il 15 e 16 Ottobre 2024.