18 Giu 2024

Premio Simona Cigana 2024, iscrizioni aperte fino al 10 luglio

È fissato al 10 luglio 2024 il termine per partecipare alla 15ª edizione del premio Simona Cigana. Entro questa data devono essere consegnati Circolo della stampa di Pordenone, ideatore e organizzatore dell’iniziativa, i lavori pubblicati su testate giornalistiche italiane ed estere tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024.



Come sempre il concorso esprimerà un mosaico di quanto è accaduto in un anno di argomenti della realtà del Friuli Venezia Giulia nel contesto ampio della vita nazionale e internazionale.



Il premio è intitolato a una giovane giornalista, Simona Cigana (Aviano, 1976-2007), che il Circolo della stampa e la comunità dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia ricordano come eclettica interprete di un’attualità a 360 gradi, tipica dei cronisti più genuini.



Anche i lettori e gli ascoltatori possono segnalare i servizi che, a loro avviso, sono degni di essere presentati a concorso.



Il premio prende in considerazione i reportage appartenenti a cinque categorie: Inchiesta, Sport, Economia/Artigianato, Infortuni sul lavoro, Aviano/Avianese.



Il Bando comprende anche una sezione “Fuori-concorso” sempre con tema il Friuli Venezia Giulia nello stesso arco di tempo di un anno: testate e redazioni di giornali; giornalisti che abbiano pubblicato libri nello stesso arco di tempo 2023-2024; giornalisti che si sono distinti per particolari meriti professionali.



Tutte le informazioni sul premio Simona Cigana sono disponibili sul sito web del Circolo della Stampa di Pordenone.