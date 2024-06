Un momento della cerimonia di consegna dei premi

28 Giu 2024

Sicilia, consegnati a Catania i riconoscimenti del ‘Premio cronisti 2024’

Il concorso, indetto dal Gruppo cronisti siciliani di Assostampa Sicilia in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti di Sicilia, è stato vinto da Alice Martinelli, inviata per “Le iene show”. Al secondo posto Giacomo Di Girolamo di “Tp24.it”, terza Lorena Dolci di Telecolor-Antenna Sicilia.

Sono stati consegnati venerdì 28 giugno 2024, durante la cerimonia condotta da Filippo Romeo nell’Aula magna della Scuola superiore dell’Ateneo in via Villa San Saverio a Catania, i riconoscimenti del “Premio cronisti 2024”, indetto dal Gruppo cronisti siciliani di Assostampa Sicilia in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti di Sicilia.



A vincere l’edizione 2024 è stata la giornalista Alice Martinelli con un servizio sui clan della Camorra, andato in onda su “Le iene show”. Secondo posto, con un premio di 500 euro, per Giacomo Di Girolamo che su “Tp24.it” ha raccontato il difficile mestiere del giornalista sempre più destinatario di minacce, querele temerarie e censure. Terza classificata, Lorena Dolci, a cui vanno 250 euro, per un servizio andato in onda su “Telecolor-Antenna Sicilia” che racconta il caporalato a Paternò, nel Catanese, e la condizione dei braccianti sfruttati nelle campagne da parte delle organizzazioni criminali.



Ad esaminare i lavori presentati, secondo quanto previsto dal bando del concorso riservato ai giornalisti regolarmente iscritti all’ordine, è stata la giuria composta dalla segretaria del Gruppo Cronisti Claudia Brunetto, dal presidente dell’ordine dei giornalisti di Sicilia Roberto Gueli e da Concetto Mannisi, vicesegretario regionale.



La giuria che ha, invece, valutato le segnalazioni per le targhe intitolate ai maestri della cronaca siciliana, è stata composta dal vicesegretario vicario di Assostampa Sicilia Roberto Leone, dalla presidente del Consiglio regionale di Assostampa Sicilia Tiziana Tavella, dal consigliere nazionale Fnsi Giancarlo Macaluso e da Claudia Mirto presidente Gruppo pensionati.



Questa giuria ha assegnato la targa “Aurelio Bruno” per la cronaca nera a Fabio Geraci, giornalista del “Giornale di Sicilia”, la targa “Gianni Lo Monaco” per la cronaca giudiziaria a Laura Di Stefano de “La Sicilia”, la targa “Marina Pino” per la cronaca bianca a Roberto Puglisi di “Live Sicilia”, la targa “Vittorio Corona” per la televisione a Ernesto Oliva (Tgr Sicilia). E ancora la targa per l’economia a Nino Amadore e la targa “Letizia Battaglia” per la fotografia a Mike Palazzotto. Infine, la targa “Nicola Volpes” per la cronista dell’anno va a Giada Lo Portodella redazione palermitana di “Repubblica” e la targa “Mauro de Mauro” va a Daniele Billitteri.



Riconoscimenti anche al collega Mario Pintagro del direttivo del Gruppo cronisti siciliani, al giornalista emergente di Mazara del Vallo Roberto Marrone e a Franco Lannino e Michele Naccari per mostra “Macelleria Palermo”. Tre le targhe alla memoria, dedicate a colleghi recentemente scomparsi: Natale Bruno, Angelo Meli e Giusto Lo Bue.