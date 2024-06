Un momento della presentazione di Lampedus'Amore Un momento della presentazione di Lampedus'Amore Un momento della presentazione di Lampedus'Amore

26 Giu 2024

Lampedusa, dal 6 all'8 luglio la nona edizione del premio giornalistico internazionale Cristiana Matano

Presentata mercoledì 26 giugno 2024 al Teatro Massimo di Palermo 'Lampedus'amore', la manifestazione legata alla kermesse dedicata alla giornalista scomparsa nel 2015.

È stata presentata mercoledì 26 giugno, nella sala Onu del Teatro Massimo di Palermo, l'edizione 2024 di 'Lampedus'amore', la manifestazione legata al Premio giornalistico internazionale intitolato a Cristiana Matano, la giornalista prematuramente scomparsa nel 2015, e in programma a Lampedusa dal 6 all'8 luglio.



Alla conferenza stampa, moderata dalla giornalista Elvira Terranova, hanno partecipato, con il presidente dell'associazione 'Occhiblu' Filippo Mulè, il presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, Roberto Gueli, la presidente del consiglio regionale di Assostampa Sicilia e coordinatrice Clan Fnsi Tiziana Tavella, il funzionario Ludovico Giambrone, che ha portato i saluti dell'assessore regionale al Turismo Elvira Amata, l'assessore del Comune di Lampedusa e Linosa Aldo Di Piazza, il presidente della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025 Giacomo Minio, il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, il presidente del Corecom Sicilia Andrea Peria Giaconia, il presidente della giuria del premio Riccardo Arena, i rappresentanti dell'Asp Palermo, dell'Ufficio Scolastico Regionale e degli sponsor.



«Giornalismo, cultura, solidarietà, diritti umani, teatro, letteratura, musica, premi, convegni: c'è tutto questo nella nona edizione di Lampedus'Amore - Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano, ma soprattutto c'è la voglia di continuare un percorso complesso ed entusiasmante, che ha fatto di Lampedusa un laboratorio e un luogo di contaminazioni e scambi intellettuali che avrà il suo quartier generale a piazza Castello, ma proporrà altri appuntamenti anche all'Archivio Storico e nella sala convegni dell'aeroporto», hanno anticipato gli organizzatori.



«Essere presenti alla tre giorni di Lampedus'amore significa portare il confronto sull'urgenza della tutela della libertà di stampa come valore fondamentale per la tutela della democrazia al centro del dibattito sui diritti fondamentali nel luogo dell'accoglienza per eccellenza. Le preoccupazioni della Fnsi sull'arretramento della libertà di stampa in Italia sono concrete e ci chiamano da protagonisti ad ogni azione possibile di tutela della professione e della democrazia», ha detto la presidente Tiziana Tavella.



«Il programma - ha affermato Filippo Mulè, presidente di 'Occhiblu' e direttore artistico del festival - è ricco di offerte e adeguato a tutti i gusti, tendenze ed età. Propone ospiti in grado di arricchire l'evento, momenti di cultura, di confronto, di riflessione ma anche di leggerezza, il teatro impegnato, la musica di grande qualità e il buon giornalismo. Le partecipazioni al Premio, ancora una volta tante e qualificate, sono state autorevoli e di prestigio e non è stato facile per la giuria emettere il verdetto. Saranno tre giorni di scambi e dialoghi. Tre giorni per ricordare Cristiana, raccontare la vita, celebrare la cultura, la solidarietà e il bello in un luogo simbolo, che da sempre regala emozioni e lezioni di umanità».



Fra gli ospiti dell'edizione 2024 di Lampedus'Amore anche Ficarra e Picone, la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante, il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli, il ricercatore e attivista egiziano Patrick Zaki.



A presentare tutti gli appuntamenti saranno Salvo La Rosa, Elvira Terranova e Marina Turco. Il festival si concluderà con la consegna dei Premi giornalistici e i riconoscimenti alle eccellenze lampedusane e agli studenti che hanno preso parte al corso di formazione giornalistica.



Il programma dettagliato degli incontri è allegato di seguito. Tutte le informazioni su Lampedus'Amore e sul premio Cristiana Matano sono disponibili su www.occhibluonlus.com.