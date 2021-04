La locandina del premio 'Finanza per il sociale' (particolare)

23 Apr 2021

Premio giornalistico 'Finanza per il sociale', online il bando della VI edizione

Dedicata ai giovani giornalisti e praticanti, l'iniziativa, promossa da Abi, Feduf e Fiaba Onlus, è dedicata quest'anno alle 'Storie di inclusione finanziaria e sociale quale leva di sviluppo sostenibile'. Ai vincitori 1.200 euro. Elaborati entro l'11 settembre.

Al via la sesta edizione del Premio giornalistico 'Finanza per il sociale', dedicato ai giovani giornalisti e praticanti per sostenerne l'impegno nel raccontare l'importanza della cultura finanziaria. L'iniziativa, promossa da Abi (Associazione Bancaria Italiana), Feduf (Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio) e Fiaba Onlus, è dedicata quest'anno al tema: 'Storie di inclusione finanziaria e sociale quale leva di sviluppo sostenibile: gli obiettivi dell'educazione finanziaria e al risparmio e il benessere globale'.



Gli elaborati, articolo o servizio audio o video, pubblicato o trasmesso nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 10 settembre 2021, «dovrà quindi evidenziare in che modo l'educazione finanziaria possa supportare lo sviluppo sostenibile, soprattutto in relazione al ruolo delle realtà operanti sul territorio nella promozione dell’inclusione e dell'auto sostenibilità finanziaria dei cittadini, anche in riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite», spiegano i promotori.



All'articolo o servizio radiotelevisivo vincitore verrà assegnato un riconoscimento economico pari a 1.200 euro. Sono inoltre previste menzioni speciali per gli elaborati più meritevoli.



La partecipazione al premio è gratuita. Il termine per candidarsi è l'11 settembre 2021.



PER APPROFONDIRE

Il bando, la scheda di partecipazione e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito web di Fiaba Onlus.