La locandina del premio 'Finanza per il sociale' (particolare)

13 Set 2021

Premio giornalistico 'Finanza per il sociale', prorogato il termine per l'invio degli elaborati

Professionisti, pubblicisti, praticanti, allievi delle Scuole di giornalismo o di Master riconosciuti dall'Ordine di età inferiore ai 35 anni potranno partecipare con lavori pubblicati o trasmessi entro il 28 febbraio 2022. Candidature entro il 4 marzo 2022. In palio 1.200 euro.

Più tempo per partecipare al premio giornalistico 'Finanza per il sociale', il premio promosso da Abi, Feduf e Fiaba e dedicato ai giovani giornalisti e praticanti per sostenere il loro impegno nel raccontare l'importanza della cultura finanziaria. Si potrà aderire al premio giornalistico con elaborati pubblicati o trasmessi entro lunedì 28 febbraio 2022. La candidatura potrà essere inviata entro il 4 marzo 2022.



La partecipazione al premio è gratuita. Ogni concorrente potrà partecipare singolarmente o in gruppo con un solo articolo o servizio audio o video, pubblicato o trasmesso nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 28 febbraio 2022.



Tema del premio: "Storie di inclusione finanziaria e sociale quale leva di sviluppo sostenibile: gli obiettivi dell'educazione finanziaria e al risparmio e il benessere globale". «L'elaborato – spiegano i promotori – dovrà evidenziare in che modo l'educazione finanziaria possa supportare lo sviluppo sostenibile, soprattutto in relazione al ruolo delle realtà operanti sul territorio nella promozione dell'inclusione e dell'autosostenibilità finanziaria dei cittadini, anche in riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.



All'articolo o servizio radiotelevisivo ritenuto migliore verrà assegnato un riconoscimento economico pari a euro 1.200. Sono inoltre previste menzioni speciali per gli elaborati più meritevoli. Il contributo vincitore sarà pubblicato sui siti web dei promotori Abi, Faeduf e Fiaba.



Tutte le informazioni utili sono disponibili su www.abi.it, www.curaituoisoldi.it di Fudef e sul sito web di Fiaba (qui il link diretto) o scrivendo a ufficiostampa@fiaba.org, salastampa@abi.it e stampa@feduf.it.