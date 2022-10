I vincitori del Premio Ucsi 2021 (Foto: premioucsi.it)

24 Ott 2022

Premio giornalistico nazionale 'Natale Ucsi 2022', candidature entro il 31 ottobre

C'è tempo fino al 31 ottobre 2022 per partecipare alla 28ª edizione del Premio giornalistico nazionale Natale Ucsi, intitolato al collega Giuseppe Faccincani e promosso dalla sezione veronese dell'Unione Cattolica Stampa Italiana.



Sei le categorie in concorso: Stampa, Tv, Radio, Targa Athesis, Genio della donna e Giornalisti e società, per ognuna della quali è previsto un riconoscimento al giornalismo solidale e alle buone notizie.



Il premio vuole infatti "rendere merito al giornalismo delle buone notizie" e a coloro che, "andando controcorrente rispetto alla tendenza, portano in primo piano le buone notizie e mettono in luce le forze vive della società: i gesti di solidarietà silenziosa e di volontariato, le esperienze di integrazione sociale, di convivenza civile e di fratellanza, la generosità verso il prossimo, la difesa dei diritti e della dignità umana".



Il bando è consultabile sul sito web www.premioucsi.it. La cerimonia di premiazione è in programma a Verona, sabato 17 dicembre, a palazzo Barbieri, sede del Comune.