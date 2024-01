Premio Ivan Bonfanti, pubblicato il bando dell’edizione 2024

10 Gen 2024

Premio Ivan Bonfanti, pubblicato il bando dell’edizione 2024

La partecipazione è riservata a giornalisti professionisti, pubblicisti, free lance e praticanti, che non abbiano ancora compiuto 40 anni al primo gennaio 2024. Le iscrizioni sono aperte fino alla mezzanotte del 30 marzo.

A sedici anni dalla sua scomparsa, l’associazione “Ivan Bonfanti” e l’Associazione Stampa Romana promuovono la XV edizione del premio giornalistico in memoria di Ivan Bonfanti, giornalista e inviato di guerra mancato nel luglio 2008 a soli 37 anni.



Il premio giornalistico “Ivan Bonfanti” nasce per valorizzare giovani giornalisti professionisti, pubblicisti ed emergenti under 40. Il concorso vuole premiare servizi giornalistici che abbiano raccontato (attraverso quotidiani, periodici, testate giornalistiche on-line) conflitti internazionali, processi di pace, sviluppo sostenibile, incontro tra i popoli, ambientalismo e la convivenza tra esseri umani e animali. Gli articoli dovranno essere scritti ed eventualmente (ma non necessariamente) multimediali. Non verranno presi in considerazione servizi esclusivamente video, radiofonici o fotografici.



Il concorso prevede due premi: il primo (4.000 euro) da assegnare a giornalisti che stiano lavorando o collaborando presso una testata. Il secondo premio Enpa (1.500 euro) ai servizi giornalistici dedicati a raccontare il benessere e i diritti degli animali in Italia e all’estero.



La partecipazione è riservata a giornalisti professionisti, pubblicisti, free lance e praticanti, che non abbiano ancora compiuto 40 anni al primo gennaio 2024. Possono essere presentati reportage e inchieste pubblicati non prima di 12 mesi dalla data di scadenza del bando (per questa edizione, dunque, non prima del 30 marzo 2023). Ogni partecipante può presentare un solo lavoro. La domanda di partecipazione deve pervenire via mail entro e non oltre la mezzanotte del 30 marzo 2024 alla segreteria di Stampa Romana.



PER APPROFONDIRE

Il bando completo del premio Ivan Bonfanti 2024 è disponibile sul sito web dell’Associazione Stampa Romana.