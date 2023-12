La locandina del Premio Roberto Morrione e dell'Academy

15 Dic 2023

Premio Roberto Morrione, aperte le iscrizioni anche per l'Academy

La scuola intensiva di formazione, aperta a 22 giornalisti o aspiranti tali nati dopo il 31 dicembre 1993, si terrà a Foggia dal 9 all'11 maggio 2024. Ci si potrà candidare fino al 21 febbraio.

L’associazione Amici di Roberto Morrione ha aperto due bandi riservati agli under 30 con la passione per l’inchiesta giornalistica: il bando della XIII edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo e il bando della PRM Academy.



Sia il premio Roberto Morrione che l’Academy si rivolgono agli under 30, quindi a tutte e tutti i nati dopo il 31 dicembre 1993, senza distinzione di titolo di studio, di percorso lavorativo o di altre forme di esperienza.



Al premio Roberto Morrione si partecipa con un progetto di inchiesta ancora non realizzato. L’Academy invece è una scuola intensiva di formazione di formazione che si svolgerà a Foggia dal 9 all'11 maggio 2024: per partecipare non è necessario inviare nessun progetto, bastano solo il proprio cv e un video di autopresentazione di 3 minuti. Tutti i costi di permanenza, vitto e alloggio saranno a carico della PRM Academy, sarà cura dei partecipanti farsi carico dei costi di trasferta per raggiungere Foggia. Tra tutte le candidature pervenute, un’apposita commissione di valutazione selezionerà i 22 giovani che costituiranno la classe dell’Academy.



Il progetto della scuola nasce con l’intento di coinvolgere alcuni dei vincitori del Premio che diventeranno docenti per altri giovani giornalisti o aspiranti tali. Si partirà dalle inchieste realizzate nell'ambito del premio Morrione che diventeranno case study per gli allievi dell’Academy. Allo studio delle inchieste vincitrici all’Academy parteciperanno anche giornalisti d’inchiesta di indiscussa carriera che hanno fatto parte della storia del premio Roberto Morrione.



Il bando del premio Roberto Morrione chiude il 21 gennaio 2024, mentre, un mese dopo, il 21 febbraio 2024 chiude quello della PRM Academy.



Tutte le informazioni sul concorso e sull'Academy sono disponibili sul sito web del premio Roberto Morrione.