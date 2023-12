Il San Giusto d'Oro 2023 all'Università di Trieste (Foto: units.it)

13 Dic 2023

Trieste, il San Giusto d'Oro 2023 dedicato alle donne vittime di violenza

La cerimonia di consegna mercoledì 13 dicembre nella sala del Consiglio comunale. Il riconoscimento è andato all'Ateneo cittadino. Targa speciale ad Andreina Contessa, direttrice del Castello e del Parco di Miramare.

L'edizione 2023 del San Giusto d'oro è dedicata a tutte le donne vittime di violenza. Lo ha deciso l'Assostampa Fvg, articolazione territoriale della Fnsi, sindacato unitario dei giornalisti italiani, che organizza il premio – nato nel 1967 su iniziativa del Gruppo Giuliano Cronisti e giunto alla 57ª – con la collaborazione del Comune di Trieste e il sostegno della Fondazione CrTrieste.



La cerimonia di premiazione si è tenuta mercoledì 13 dicembre 2023 nella sala del Consiglio comunale del Municipio di Trieste. Il premio di quest'anno va all'Università di Trieste, nell'anno accademico del suo centenario, mentre la targa speciale va ad Andreina Contessa, direttrice del Castello e del Parco di Miramare.



«Anche il mondo dell'informazione - ha spiegato Carlo Muscatello, presidente dell'Assostampa Fvg - è chiamato a fare la sua parte nella lotta contro i femminicidi e la violenza di genere. L'onda emotiva senza precedenti che ha seguito l'assassinio di Giulia Cecchettin deve trovare un seguito nell'impegno di tutti i giorni, in una rivoluzione etica e culturale che parta dalla famiglia e dalla scuola, ma anche dal linguaggio e dall'informazione. Rilanciamo i contenuti del Manifesto di Venezia per il rispetto e la parità di genere, ma rifiutiamo anche la spettacolarizzazione del male».



Per quanto riguarda il San Giusto d'oro 2023, «in questi tempi bui tragicamente segnati da quella che papa Francesco ha chiamato "la terza guerra mondiale a pezzi", siamo sempre più convinti - ha aggiunto Muscatello - che l'unica speranza di futuro, di progresso, di pacifica convivenza fra i popoli possa venire dalla conoscenza, dalla cultura, dallo studio. Per questo il sindacato regionale dei giornalisti ha deciso di assegnare il premio all'ateneo triestino, nell'anno accademico del suo centenario, che cadrà nel 2024».