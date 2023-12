Un momento della cerimonia di premiazione (Foto: streaming da YouTube OMaR)

Premio OMaR per la comunicazione sulle malattie e i tumori rari, i vincitori della X edizione

Per le categorie riservate ai giornalisti si sono aggiudicati il riconoscimento Anna Meldolesi (Le Scienze), Antonella Ferrara (Tv2000) e Alvise Losi (Rai Tg3), al quale è andato il premio della Giuria.

Il Premio OMaR per la comunicazione delle malattie e dei tumori rari, organizzato da Osservatorio Malattie Rare (OMaR), quest’anno ha spento 10 candeline con un grande evento svoltosi martedì 5 dicembre 2023 nella Capitale, all’Acquario Romano, che ha rappresentato l'occasione non solo per svelare i vincitori della X edizione ma anche per ripercorrere i fatti salienti di un intero anno passato e definire alcune priorità per il prossimo futuro.

Ilaria Ciancaleoni Bartoli, direttrice di Osservatorio Malattie Rare, ha commentato il successo di questa edizione del premio, al quale anche quest'anno la Federazione nazionale della Stampa italiana ha concesso il proprio patrocinio: «Dopo 10 anni di Premio OMaR possiamo ritenerci soddisfatti: di malattie rare si parla di più e meglio».



I riconoscimenti assegnati sono stati sei: tre sono andati a dei giornalisti, due ad associazioni di pazienti e uno ad una campagna di comunicazione realizzata da Sanofi. Il premio giornalistico Categoria Stampa e Web è stato assegnato quest’anno ad Anna Meldolesi per l’ampio approfondimento “Fare luce sul genoma oscuro” pubblicato su Le Scienze. Il premio per la Categoria Audio-Video è stato assegnato ad Antonella Ferrara per il servizio “Concerto a sorpresa per Luca e Maria Pia” trasmesso nel programma L’ora solare di Tv2000. A portare a casa il premio Migliore Campagna di Comunicazione “Categoria Professionisti” è stata l’azienda farmaceutica Sanofi con la campagna “Il valore del tempo”, composta da un video di lancio dal taglio emotivo e da una serie di video di sensibilizzazione andata avanti per tutto il corso dell’anno. Il riconoscimento per la migliore Campagna di Comunicazione “Categoria Non Professionisti” è stato assegnato all’Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie APS (Aismme), per il progetto di supporto e sensibilizzazione “Cosa mangerà da grande? Ricette per diete metaboliche speciali”. Il premio della Giuria è stato assegnato ad Alvise Losi per il servizio, andato in onda nella rubrica Persone di Rai Tg3, intitolato “Seconda navigazione”. È stato poi assegnato un riconoscimento speciale: il premio “USR - Alleanza” è andato al cortometraggio “Io ho la CMT” realizzato dall’Associazione Italiana Acmt-Rete per la malattia di Charcot-Marie-Tooth (Cmt) in collaborazione con Media Soluzioni di Luigi M. dell'Elba e Stefano Murana, che ne sono anche i registi.



Nel corso della serata, infine, Paola Binetti, neuropsichiatra e già presidente Intergruppo Parlamentare Malattie Rare nella XVIII Legislatura, ha ricevuto ufficialmente l’investitura di “OMaR Ambassador”, mentre riconoscimenti personalizzati per la carriera, l’impegno, la capacità di visione e organizzazione sono stati consegnati a Bruno Dallapiccola, Domenica Taruscio, Fabrizio d’Alba, Andrea Bartuli, Sen. Orfeo Mazzella e On. Maria Elena Boschi e Ilenia Malavasi.