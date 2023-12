Un momento della consegna del Premio Wigwam nella nuova sala Tobagi della Fnsi

14 Dic 2023

Premio Wigwam Stampa Italiana, la consegna ai 'giornalisti in erba' di Orria nella nuova sede della Fnsi

La cerimonia mercoledì 13 dicembre 2023, alla presenza, fra gli altri, della segretaria generale Alessandra Costante con il presidente Vittorio di Trapani e i componenti della giunta esecutiva Monica Andolfatto, Maurizio Di Schio (che è stato fra i giurati) e Claudio Silvestri.

Sono arrivati a Roma accompagnati dalle loro insegnanti e dal sindaco Agostino Astore. Sono gli alunni della pluriclasse di Orria, piccolo e suggestivo borgo incastonato nel parco del Cilento. Per molti di loro la prima gita nella capitale. Destinazione la nuova sede della Federazione nazionale Stampa italiana che li ha ospitati, mercoledì 13 dicembre 2023, alla vigilia della giornata inaugurale.



Motivo: la consegna del Premio Wigwam Stampa Italiana che hanno conseguito a fronte di un lavoro corale incentrato sul recupero e sul racconto scritto delle testimonianze di vita vissuta della loro realtà.



Ad attendere questi piccoli grandi giornalisti in erba è stato innanzi tutto il presidente di Wigwam, Efrem Tassinato, anche consigliere nazionale della Fnsi, motore dell'iniziativa, che ha raccolto in tutta Italia oltre seicento elaborati, e che ha l'obiettivo dichiarato di creare una staffetta intergenerazionale per la trasmissione della memoria delle comunità locali valorizzando il ruolo fondamentale dell'informazione.



Fra i partner più convinti del Premio, appunto la Fnsi. A fare gli onori di casa, la segretaria generale Alessandra Costante con il presidente Vittorio di Trapani e i componenti della giunta esecutiva Monica Andolfatto, Maurizio Di Schio (che è stato fra i giurati) e Claudio Silvestri.