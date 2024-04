I vincitori dell'edizione 2023 del premio Leali Young (Foto: Luca A. d'Agostino/Phocus Agency)

03 Apr 2024

Premio Leali Young, si può partecipare alla III edizione fino al 15 aprile 2024

Il concorso è riservato agli aspiranti giornalisti fra i 18 e i 35 anni non iscritti all’albo dei professionisti residenti in tutto il territorio nazionale.

Sono aperte fino a lunedì 15 aprile le iscrizioni alla III edizione del premio giornalistico Leali Young in memoria di Cristina Visintini, indetto dall'associazione Leali delle Notizie e dedicato ad aspiranti giornalisti fra i 18 e i 35 anni non iscritti all’albo dei professionisti residenti in tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di incentivare l’attività del giornalismo e di promuovere l’inserimento dei giovani nella professione.



Tutti i lavori presentati dovranno avere il seguente contenuto: considerando come l’intelligenza artificiale generativa sta cambiando la comunicazione, realizzare un prodotto che dimostri fattivamente un’idea di quale potrà essere il ruolo del giornalista.



I vincitori delle tre categorie (articolo su carta stampata, foto o video inchiesta e podcast o prodotti web) verranno premiati nella giornata di inaugurazione della X edizione del Festival del Giornalismo, che si terrà a Ronchi dei Legionari dall’11 al 16 giugno e verranno poi inseriti nell’ufficio stampa e comunicazione dell’associazione.



PER APPROFONDIRE

Il bando e la domanda di partecipazione sono disponibili sul sito web di Leali delle Notizie.