Un momento della cerimonia di consegna dell’edizione 2023 del premio (Foto: assostampasicilia.it)

03 Apr 2024

Sicilia, aperte le iscrizioni per il premio "Cronista dell'anno" 2024

Il termine per partecipare è fissato per il 15 maggio. La cerimonia di consegna si terrà a Catania nel mese di giugno.

Il Gruppo cronisti siciliani, gruppo di specializzazione dell’Associazione siciliana della stampa, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti di Sicilia, lancia l’edizione 2024 del bando “Premio cronista dell’anno” la cui cerimonia di consegna si terrà entro la fine del mese di giugno 2024 a Catania.



Il tema di quest’anno del premio è il diritto di cronaca e la salvaguardia della libertà di stampa in un contesto legislativo e internazionale che ha ridotto ai minimi termini gli spazi per la cronaca nera, attraverso leggi-bavaglio e interpretazioni restrittive delle norme del diritto internazionale; nonché in territori in cui la criminalità organizzata opera per limitare ulteriormente l’attività di ricerca dei cronisti sul campo. Il termine per le iscrizioni è fissato per il 15 maggio 2024.



La commissione esaminatrice, che sarà nominata entro il mese di aprile 2024, esaminerà le proposte arrivate entro il termine del 15 maggio 2024 e assegnerà tre premi in denaro, rispettivamente da 1.000, 500 e 250 euro.



Una seconda commissione che sarà nominata entro il mese di aprile 2024 assegnerà alcune targhe a cronisti, fotogiornalisti e videomaker che si siano distinti per il loro impegno nella professione e in particolare i riconoscimenti all'inchiesta dell'anno e alla carriera.