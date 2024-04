Guido Barbujani (Foto: aser.bo.it)

03 Apr 2024

Ferrara, il 6 aprile la consegna del Premio Stampa a Barbujani. Verrà ricordato anche Gardenghi

Ad aggiudicarsi il riconoscimento per il 2024 è il genetista, accademico di Unife e scrittore di successo.

Si svolgerà sabato 6 aprile 2024, con inizio alle 12, il Premio Stampa 2024, iniziativa che torna – dopo una pausa per forza maggiore – e che è in programma nella sala consiliare del municipio di Ferrara. Nell’occasione l’Associazione presieduta da Antonella Vicenzi consegnerà il riconoscimento dei giornalisti ferraresi a Guido Barbujani, genetista, accademico di Unife e scrittore di successo. Il Premio consiste in un’opera del pittore bondenese Gianni Cestari. Va detto che Assostampa Ferrara – che ha ricevuto per l’iniziativa il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune e della Provincia di Ferrara e di Aser – non ha faticato a individuare in Barbujani un Premio Stampa eccellente per l’alto profilo professionale e culturale, che del resto inorgoglisce l’intera città.



La giornata, intensa e articolata, si aprirà con un corso di formazione per i giornalisti - perfezionato con l’Ordine dei giornalisti, Fondazione regionale giornalisti, Aser e AsFe – sulle fonti scientifiche e il ruolo della deontologia. Dialogheranno Guido Barbujani, Giovanni Boniolo, filosofo e accademico, Letizia Magnani, giornalista e componente del Consiglio di disciplina dell’Ordine giornalisti regionale. Coordinerà il dibattito il giornalista ferrarese Alberto Lazzarini, vicepresidente Odg Emilia-Romagna.



Ma ci sarà spazio anche per ricordare il collega Marco Gardenghi, scomparso prematuramente tre mesi fa a soli 69 anni, che ha dedicato buona parte della propria vita al sindacato; ricoprendo instancabilmente ruoli importanti a livello regionale (otto anni alla presidenza di Aser) e nazionale. Gardenghi è stato anche uno di coloro che più hanno creduto nella rinascita dell’Associazione stampa Ferrara. All’incontro saranno presenti la moglie Vita, la figlia Elisabetta; ex colleghi e amici di Marco. Il programma dettagliato è sul sito dell’Associazione Stampa Ferrara. (Da aser.bo.it)