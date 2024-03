La locandina della conferenza stampa di presentazione del premio Roberto Morrione 2024

12 Mar 2024

Premio Roberto Morrione 2024, il 18 marzo in Rai la presentazione dei finalisti e dei tutor

L’appuntamento è per le 11 nella Sala Zavoli della sede di viale Mazzini a Roma.

Si terrà lunedì 18 marzo 2024 alle 11 a Roma, nella prestigiosa Sala Zavoli della sede Rai di viale Mazzini, la conferenza stampa di presentazione dei finalisti e dei tutor della 13esima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo.



Ai finalisti sarà garantito il supporto nella realizzazione dei quattro progetti d’inchiesta (tre video e un radio-podcast) che si sfideranno per aggiudicarsi il premio: dal tutoraggio giornalistico, tecnico, legale, musicale fino al contributo alla produzione.



Sarà possibile partecipare alla conferenza stampa mandando una richiesta di accredito con una email in cui sia indicato il proprio nome e cognome a premio@robertomorrione.it.