La locandina della VI edizione del Premio Valeria Solesin (particolare)

21 Lug 2021

Premio Valeria Solesin per tesi di laurea magistrale, scadenza 31 luglio

L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Lavoroperlapersona, è dedicata alla giovane ricercatrice e volontaria rimasta vittima di un attentato. Tema di quest'anno 'I beni relazionali. Nuovi modelli sociali, culturali, politici ed economici'. Le opere vincitrici sono pubblicate dalla Casa Editrice Franco Angeli.

C'è tempo fino al 31 luglio per partecipare al Premio Valeria Solesin per tesi di laurea magistrale su "I beni relazionali. Nuovi modelli sociali, culturali, politici ed economici". L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Lavoroperlapersona è giunta alla VI edizione e ha visto, negli anni precedenti, la partecipazione di studentesse e studenti di diversi atenei italiani. Le opere vincitrici sono state pubblicate, come previsto dal bando, dalla Casa Editrice Franco Angeli, nella collana LAVOROperLAPERSONA curata da Gabriele Gabrielli, presidente della Fondazione Lavoroperlapersona.



La Fondazione ha dedicato questo premio alla figura di Valeria Solesin, la giovane ricercatrice e volontaria rimasta vittima di un attentato. Il suo è un esempio di dono e dedizione gratuito e sincero, che questa iniziativa vuole ricordare e onorare.



Possono presentare domanda di ammissione al concorso tutti i candidati nati a partire dal 1° gennaio 1995 che abbiano discusso una tesi di laurea magistrale o specialistica presso qualsiasi ateneo italiano, le università della Svizzera Italiana e le Università Pontificie.



Il titolo dovrà essere conseguito entro il 31 luglio 2021 in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Filosofia, Economia, Management, Architettura, Agraria, Sociologia, Giurisprudenza, Psicologia, Bioetica, Scienze Politiche, Scienze ambientali, Pedagogia, Scienze della comunicazione, Scienze umane, Conservazione dei beni culturali.



Lo scorso anno la tesi vincitrice è stata quella di Nicole Ayangma Pontiroli, psicologa specializzata in sessualità e tematiche di genere, che ha presentato un elaborato sulle molestie sessuali in ambito universitario.



Per leggere e compilare il bando cliccare qui.