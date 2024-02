Prepensionamenti, Fnsi e Fieg incontrano l'Inps (Foto: ImagoEconomica)

28 Feb 2024

Prepensionamenti, Fnsi e Fieg incontrano l'Inps. Confermate le risorse

Ribadite le coperture stanziate per gli anni dal 2024 al 2029 e confermata la capienza residua, pari a 39 milioni, del Fondo contrattuale per le finalità sociali destinato a coprire gli abbattimenti del trattamento previdenziale dei giornalisti posti in prepensionamento.

La Federazione nazionale della Stampa italiana e la Federazione italiana editori di giornali hanno preso parte oggi, mercoledì 28 febbraio 2024, ad un incontro nella sede centrarle dell'Inps, a Roma, per chiarire la consistenza delle risorse disponibili per la copertura della spesa destinata ai prepensionamenti dei giornalisti.



Per quanto riguarda il finanziamento dei prepensionamenti, l'Inps ha ribadito le coperture stanziate per gli anni dal 2024 al 2029.



Per quanto riguarda invece le somme residue del Fondo contrattuale per le finalità sociali destinato a coprire gli abbattimenti del trattamento previdenziale dei giornalisti posti in prepensionamento, l'Inps ha confermato la capienza del fondo stesso, che attualmente avrebbe una consistenza residua di 39 milioni di euro.



II risultato dell'incontro è stato comunicato anche a tutte le Associazioni regionali di Stampa, in modo che possano avere un quadro chiaro della situazione.