Un momento della mobilitazione alla Bocca della Verità per Patrick Zaki Un momento della mobilitazione alla Bocca della Verità per Patrick Zaki Un momento della mobilitazione alla Bocca della Verità per Patrick Zaki

01 Dic 2021

Roma, Fnsi e Usigrai in piazza per chiedere #FreePatrickZaki

Il presidente Giulietti e il segretario Macheda alla mobilitazione alla Bocca della Verità. «È nostro dovere continuare ad essere scorta mediatica anche per lui come lo siamo per tutti coloro che, in Egitto e non solo, pagano per essersi schierati dalla parte della libera circolazione dell'informazione», ribadiscono.

Il presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana, Giuseppe Giulietti e il segretario dell'Usigrai, Daniele Macheda, hanno partecipato oggi, mercoledì 1 dicembre 2021, a Roma, all'iniziativa organizzata in piazza Bocca della Verità per tornare a chiedere la scarcerazione di Patrick Zaki, lo studente dell'Università di Bologna in carcere in Egitto dal 7 febbraio 2020.



Giulietti e Macheda hanno portato la solidarietà del sindacato alle associazioni che hanno organizzato la manifestazione e ricordato che «Patrick Zaki si trova in galera per aver difeso la libertà di espressione e le libertà di tutte e tutti ed è pertanto dovere di ogni giornalista battersi per la sua liberazione. Ed è nostro dovere – hanno aggiunto – continuare ad essere scorta mediatica anche per Patrick come lo siamo per Giulio Regeni e per tutti coloro che, in Egitto e non solo, pagano per essersi schierati dalla parte della libera circolazione dell'informazione e delle idee».



I rappresentanti di Fnsi e Usigrai hanno inoltre confermato a Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, l'adesione del sindacato dei giornalisti alle iniziative che l'organizzazione promuoverà il prossimo 7 dicembre, in concomitanza con la prossima udienza del procedimento a carico di Patrick Zaki.