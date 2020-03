Minacce | 25 Mar 2020 CONDIVIDI:

Torino, aggredito fotografo collaboratore della Stampa. Il Cdr: «Grave atto di intimidazione»

Dopo essersi accreditato a un gruppo di mercatali che stava protestando per la sospensione dell'attività, l'operatore è stato 'affrontato' e insultato. Rubata la scheda di memoria della telecamera. I giornalisti: «Solidarietà al collega».

La redazione torinese de La Stampa (Foto: lastampa.it)

Un fotografo dell'agenzia Reporters, da decenni collaboratore de La Stampa, ha subito ieri, martedì 24 marzo, una aggressione a Torino. Lo rende noto il Comitato di redazione del quotidiano, che «condanna fermamente» l'episodio.



Dopo essersi accreditato a un gruppo di mercatali che stava protestando per la sospensione dell'attività – riferisce il Cdr – il fotografo è stato aggredito e insultato. Gli è stata anche rubata la scheda di memoria della telecamera.



«Un fatto gravissimo, che si affianca ad altri avvenuti negli scorsi giorni nel nostro Paese, un grave atto di intolleranza nei confronti di chi sta assicurando l'informazione in questo momento di autentica emergenza», aggiungono i rappresentanti sindacali.



Redazione e Cdr, concludono i giornalisti della Stampa, «esprimono solidarietà al collega e auspicano che i responsabili siano presto chiamati a rispondere per questa vile e immotivata aggressione».