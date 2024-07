Il Palazzo della Prefettura di Torino (Foto di Pmk58 - commons.wikimedia.org)

22 Lug 2024

Torino, il 23 luglio presidio in difesa della libertà di stampa sotto alla Prefettura

La manifestazione è stata organizzata in seguito all’aggressione di cui è stato vittima il giornalista della Stampa Andrea Joly.

«Dopo l’aggressione della quale è stato vittima il giornalista della Stampa Andrea Joly, atto che testimonia ancora una volta il clima di crescente intolleranza nei confronti della libera informazione, l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, l’Associazione Stampa Subalpina le Associazioni che si riconoscono nella Via Maestra, invitano tutti i democratici ad aderire al presidio martedì 23 luglio alle ore 18 sotto alla Prefettura di Torino». Lo si legge in una nota pubblicata sul sito web dell’Associazione Stampa Subalpina lunedì 22 luglio 2024.



Il sindacato regionale continua: «In difesa della libertà di stampa garantita dalla Costituzione che vieta anche la ricostituzione del partito fascista, saremo in piazza per chiedere alle istituzioni di vigilare affinché episodi di questo genere non si debbano ripetere e per rispondere a chi pensa che con la violenza gratuita e ottusa si possano censurare le idee e le azioni».